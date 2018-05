Cum sunt încurajaţi românii să-şi monteze sisteme ecologice de producere a energiei electrice. „Trebuie să obţină aceleaşi avize ca şi la o termocentrală“

Cornel Eftenoiu este reprezentantul unei firme din Târgu Jiu care se ocupă cu montarea de panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric. În plus, compania sa este singura din Europa care se ocupă de repararea panourilor, după o tehnologie proprie. Acesta spune că în România este acelaşi lucru, din punct de vedere al obţinerii avizelor, dacă se pune în funcţiune o instalaţie pentru o locuinţă individuală sau o termocentrală de mare putere. Statul nu-i încurajează pe cetăţeni să devină independenţi energetic şi să folosească energie „verde“.„Costurile s-au redus foarte mult, astfel încât aproape orice cetăţean poate să apeleze la acest sistem şi să devină independent din punct de vedere al energiei electrice. Problema este la cuplarea la reţea, pentru că există o greutate din punct de vedere birocratic şi legislativ. Până acum nu s-a găsit o soluţie în simplificarea relaţiei dintre un producător casnic şi concesionarul sau distribuitorul de energie. Interesele sunt simple de aflat. Poate că nu se doreşte să trăiască şi românul bine, să aibă o împlinire că poate să facă ceva. Cred că această problemă se poate rezolva, doar să existe voinţă politică şi de simplificarea legislaţiei, iar în ultimul rând o acceptare simplificată a distribuitorilor de energie. Nu există nicio problemă de natură tehnică pentru ca un producător casnic care produce până la 20 de Kilowati să se poată racorda la reţea. Acest lucru se poate face în două zile. În acest moment, în România, cine are 5 Kilowati montaţi într-un sistem on-grid trebuie să facă aceeaşi documentaţie şi procedură ca o termocentrală de 1.000 de Megawati. Atunci interesul este descurajant şi imposibil. Costurile pentru implementarea lui – obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor - sunt, de multe ori, mai mari decât costul instalaţiei“, spune omul de afaceri pentru Adevărul.





Racordarea la reţea a unui sistem fotovoltaic poate dura şi doi ani

Din acest motiv, cele mai multe contracte pe care omul de afaceri din Gorj le are sunt în ţările din Occident, unde acest sistem de producere a energiei electrice în mod individual s-a dezvoltat foarte mult, iar birocraţia este simplificată. Cornel Eftenoiu spune că racordarea la reţea a unui sistem de panouri fotovoltaice pentru o gospodărie durează în România chiar şi doi ani:

„În ţările din vest, lucrurile stau cu totul altfel. Există un anumit tarif, iar când se face racordarea la reţea se face o verificare a proiectului, pentru a se constata dacă structura pe care se montează corespunde. De asemenea, montarea trebuie să se facă de către un electrician autorizat, iar ca şi procedură financiară producţia se înregistrează printr-un contor cu sistemele de autofacturare. Lucrurile sunt foarte clare şi simplu de exploatat pentru orice investitor mic. Am montat mai mult în Germania, unde din momentul montajului şi al punerii în funcţiune durează 30 de zile. În România poate să dureze şi doi ani, pentru că cine are 5 Kilowati este tratat la fel ca unul care are 1.000 de Megawati“.





Omul de afaceri speră că lucrurile se vor schimba şi în România şi a depus o serie de solicitări pentru modificarea legii: „Am depus o serie de amendamente la Legea energiei electrice. Am trimis doleanţele noastre Ministerului Energiei şi sperăm să fie luate în seamă“.

Cât costă un sistem fotovoltaic pentru o gospodărie

Costurile pornesc de la 2.000 de euro pentur fiecare kilowat, dar cresc în cazul în care sistemul nu este racordat la reţea şi are nevoie de acumulatori. „Pentru o casă, de exemplu, de 100 de metri pătraţi, există două sisteme: unul mai simplu care sunt racordate la reţea (sistem on-grid), de 5 Kilowati, care costă în jur de 7.000 de euro – aici este nevoie de permisiunea concesionarului de reţea - , şi sistemul offgrid (fără racordare la reţea), care înseamnă costuri suplimentare legate de achiziţionarea acumulatorilor care trebuie înlocuit o dată la opt ani. Preţurile pornesc de la 2.000-3.000 de euro pe Kilowat. Pentru o casă este nevoie de cel puţin 3 kilowaţi.Din păcate, în România este aproape imposibil din cauza birocraţiei ca un cetăţean să îşi procure un sistem fotovoltaic care să fie racordat la reţea“, ne explică omul de afaceri“.

Cu toate problemele de ordin birocratic, cererile nu lipsesc. „Avem solicitările şi din partea persoanelor fizice, dar şi juridice. Este vorba de mănăstiri,, stâne, pensiuni, stupine, bărci. Toată lumea are nevoie de energie electrică“, a precizat Cornel Eftenoiu.

„Mi s-a părut ca un vis urât ceea ce s-a întâmplat“

Cornel Eftenoiu deţine şi un parc de panouri fotovoltaice de 1 MW, dar spune că investiţia i-a adus pierderi pentru că legislaţia s-a modificat pe parcurs: „Am fost printre primii în România care am montat astfel de sisteme pe unităţile noastre de producţie. Când am pornit în anul 2012 această afacere era o legislaţie, care s-a păstrat până la 1 ianuarie 2014. Am investit foarte mulţi bani. Avem instalaţi un Megawat şi jumătate. Din păcate, în cursul derulării proiectelor, regulile s-au schimbat şi în loc să avem o perioadă de amortizare de şapte ani, aceasta s-a dublat şi practic nu a mai fost o afacere. Am fost nedreptăţiţi şi trataţi discreţionar. Micii producători care au instalaţii de sub 1 Megawat sunt români care şi-au folosit instalaţiile pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie. Avem 60 de angajaţi şi cheltuielile pe care le-am făcut pentru această investiţie ne-au cauzat mari pierderi din următoarele motive: exploatarea greoaie, am pornit pe şase certificate verzi, iar acum se dau patru, ni s-au amânat certificatele după anul 2025 cu recuperarea lor, unde poate nu mai existăm fizic. Mi s-a părut ca un vis urât ceea ce s-a întâmplat. Mi se pare nedrept să fii tratat discreţionar faţă de alte companii care operează alte sisteme de energie“.

Societatea din Târgu Jiu este singura din Europa care repară panourile fotovoltaice. „Asigurăm montare şi mentenanţă până la montare în reţea. De un an de zile suntem singura societate din Europa care şi repară panouri fotovoltaice. Unele panouri au început să se defecteze, să se delamineze. Unele dintre ele pot fi recuperate şi am reparat foarte multe în Germania şi Austria. Panoul reparat ajunge la jumătate faţă de unul nou, iar garanţia este la fel. Este o soluţia noastră, inginerească“ a mai precizat omul de afaceri.