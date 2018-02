Coşmarul tinerei bătute de iubitul gelos doar pentru că şi-a găsit un loc de muncă. „Vecinii stăteau fiecare la uşă şi se uitau“

Tânăra s-a certat cu iubitul ei, Casian Durdan, de 22 de ani, pentru că acesta nu era de acord ca aceasta să se angajeze. Tânăra l-a anunţat că a găsit un loc de muncă la o fabrică de cablaje auto, dar tânărul i-a interzis, pe motiv că va lucra împreună cu alţi bărbaţi.



„Ne-am certat pe tema că nu mă lăsa să mă angajez. Eu mai mergeam pe la el, nu locuiam împreună. Mă angajasem la o fabrică de cablaje, în Severin, şi nu i-a convenit că lucrau şi bărbaţi. Eram împreună de aproximativ un an şi jumătate. A mai fost violent, la început o palmă, apoi cu pumnul, din ce în ce mai multe“, a spus Irina.

După ce s-au certat, Casian i-a cerut Irinei să-i înapoieze două inele pe care i le dăruise, dar şi o placă de întins părul. Ea a mers împreună cu bunica ei la uşa apartamentului fostului iubit, iar după ce-a deschis bărbatul le-a bătut pe amândouă. Irina îi spune bunicii sale „Mamă“, pentru că este cea care a crescut-o.

„Ne-am întâlnit pe stradă, dar nu a vrut să ia inelele. Apoi suna şi mă ameninţa să i le duc. Noi suntem vecini. Nu am mai putut să mai rabd să mă ameninţe. L-am sunat să coboare să i le dau le scară şi nu a vrut, atunci am mers şi am bătut la uşă. A insistat să intru, dar eu nu am vrut. Am băgat inelele în plasă şi în momentul când am vrut să pun plasa jos m-a tras în casă şi m-a bătut. Mama era afară, la uşă. E bolnavă cu inima şi i s-a făcut rău. A căzut din picioare. Am reuşit să ies afară, dar a venit şi a început să ne lovească în continuare. A dat cu pumnii, cu picioarele, mai ales în mama mea. I-a spart telefonul în cap. Mie mi-a dat cu picioarele în faţă, eram plină de sânge, hainele rupte“,