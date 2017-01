A salvat de la moarte o căţeluşă cu trei pui şi s-a ales cu dosar penal pentru furt

Mai mulţi iubitori de animale l-au sesizat pe medicului veterinar Costin Bărbat cu privire la o căţeluşă care fătase şi stătea în frig cu cei trei pui la adăpostul canin al Primăriei Târgu Cărbuneşti.

Costin Bărbat a solicitat reprezentanţilor padocului să-i dea în grijă animalele şi a iniţiat chiar procedurile de adopţie a patrupedelor. El a mers să preia căţeluşa cu cei trei pui, dar a găsit padocul închis, pentru că medicul veterinar al padocului tocmai ce plecase de doar câteva minute. Pentru că animalele sufereau în frig, Costin Bărbat a sărit gardul şi a luat animalele. La puţin timp, acesta s-a trezit cu o plângere penală pe numele său pentru infracţiunea de furt.

„Am luat legătura cu medicul veterinar de acolo şi l-am rugat să mă aştepte că vin de la Târgu Jiu. Am ajuns acolo şi m-am întâlnit cu doamna de la Pro Animals care mi-a zis că domnul doctor plecase cu vreo două minute mai devreme, deci nu mai pot adopta căţeluşa. I-am spus că iau căţeaua, pentru că viaţa puilor era în pericol. După ce am ajuns la cabinet am fost sunat de poliţia din Cărbuneşti să mă prezint cu căţeluşa şi cu puiuţii la sediul dânşilor, pentru a da nişte declaraţii. Momentan, sunt anchetat pentru furt şi m-am ales cu dosar penal”,

a spus medicul Costin Bărbat.