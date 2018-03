A fost inaugurată noua sală a sporturilor din Târgu Jiu. PSD-iştii cu funcţii de conducere nu au participat, din cauza prezenţei lui Victor Ponta

„Eu nu am făcut decât oficiile de gazdă. Am fost persoana care a trebuit să inaugureze această sală în calitatea de primar. Am invitat la această inaugurare toţi factorii de decizie din perioada respectivă şi toţi factorii de decizie din acest moment. Mi-am dorit unitate şi de această sală să se bucure cetăţenii din Gorj. Este o zi prea frumoasă şi vreau să văd doar lucrurile bune. Este cel mai important eveniment pe care îl avem în ultimii zece ani de zile. O astfel de investiţie nu o întâlnim în fie care an. Mă aşteptam la o unitate din partea tuturor politicienilor şi a oamenilor din administraţie. Este surprinzător, dar este o zi prea fericită ca să caut eu scuze pentru cei care nu au dorit să participe. Eu mi-am făcut datoria şi am invitat pe toată lumea, de la nivelul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Senatului până la ministrul Tineretului şi Sportului, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean. Victor Ponta este deputat de Gorj şi nu pot să-i invit pe toţi ceilalţi, iar pe unul să-l laşi tocmai pe acela care a pus cărămida pentru realizarea investiţiei. Ar fi incorect“,