VIDEO Fratele unui român mort în explozia din Cehia: „Nu ne-a anunţat nimeni. Am sunat noi pentru confirmare“

Şase persoane, dintre care cinci români , şi-au găsit sfârşitul în Cehia, în urma unei explozii produse ieri dimineaţă, la o uzină chimică din localitatea Kralupy, de lângă capitala Cehiei, Praga. Doi dintre ei sunt din Dâmboviţa şi doi din Prahova. Cu toţii plecaseră în căutarea unui trai mai bun. Acum vor reveni acasă, însă, în coşciug.

"Lucra de mulţi ani acolo. Am apucat să vorbesc cu el ultima dată duminică. Am aflat de accident acum o jumătate de oră de la Ambasadă, după ce ne-am interesat noi. Am înţeles că de repatriere se va ocupa firma de acolo. Lucra în condiţii periculoase. Făcea cazane pentru hidrocentrale termice acolo. Era lăcătuş mecanic. Venea anul acasă şi apoi pleca. Muncea cu contract, trimitea bani pentru terminarea casei", ne-a spus Ionuţ Brânzaru, fiul victimei.

Soţia sa a ajuns la spital. "Nu ştie că a murit"

"Noi am aflat de la televizor ce s-a întâmplat acolo. Acum şase săptămâni ne-a murit şi mama. Acum mi-a murit şi fratele. Nu ne-a sunat nimeni. Am sunat noi în Cehia, la ambasadă şi ne-au confirmat că e mort. Nu ştim cum să procedăm să îl aducem în ţară. Soţia sa ştie că e la spital, nu că e mort. Când a auzit de explozie, i s-a făcut rău şi a dus-o salvarea la spital", spune fratele victimei.

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă au transmis mesaje de condoleanţe familiilor celor trei români. "Preşedintele Klaus Iohannis îşi exprimă profundul regret că cetăţeni români au căzut victime ale acestui accident. Preşedintele României transmite condoleanţe şi este alături de familiile îndurerate ale tuturor celor care şi-au pierdut viaţa în acest tragic accident şi urează însănătoşire grabnică celor răniţi", arată Administraţia prezidenţială, precizând că preşedintele Iohannis a solicitat autorităţilor române să facă de urgenţă toate demersurile necesare pentru ca familiile victimelor cetăţeni români să primească asistenţa de care au nevoie. La rândul său, premierul spune că este în permanentă legătură cu Ministerul Afacerilor Externe, care a luat imediat toate măsurile de urgenţă. "Am aflat cu durere despre accidentul produs la o uzină chimică din Cehia, în urma căruia şi-au pierdut viaţa mai multe persoane, între care şi cetăţeni români. Transmit întreaga mea compasiune şi solidaritate familiilor îndurerate. Sunt în permanentă legătură cu Ministerul Afacerilor Externe, care a luat imediat toate măsurile de urgenţă şi a făcut toate demersurile necesare pentru ca familiile victimelor cetăţenilor români să primească asistenţa consulară de care au nevoie", a transmis, vineri dimineaţă, premierul Viorica Dăncilă.

Doi dintre românii morţi în deflagraţia din Cehia provin din judeţul Prahova, iar alţi doi sunt din judeţul Dâmboviţa. Potrivit autorităţilor române, numele celor morţi sunt: Ion Pandele (47 de ani), originar din localitatea prahoveană Tinosu, Marian Iulian Mihăilescu (31 de ani - foto stânga), din Ploieşti, judeţul Prahova, Constantin Brânzaru (55 de ani), domiciliat în localitatea Chirca, judeţul Dâmboviţa, Georgian Cătălin Ştefan (24 de ani), originar din localitatea Titu, judeţul Dâmboviţa.

Numele celui de-al cincilea român care a decedat în explozie n-a fost dat încă publicităţii.



Constantin Brânzaru, Georgian Cătălin Ştefan şi Ion Pandele, trei dintre românii morţi în explozia din Cehia