Val de demisii în fotbal după ancheta care a dezvăluit că mai mulţi arbitri români au trucat meciuri în Turcia. Cine este primarul infiltrat printre „fluieraşi“

Gazeta Sporturilor a identificat opt arbitri români care ar fi condus, în luna ianuarie, sub identităţi false (turci, bulgari, sloveni), meciuri amicale din Turcia şi Cipru, în care au evoluat echipe din Liga I. Aceşti arbitri ar fi încercat să influenţeze rezultatul partidelor pentru mafia pariurilor.

În afară de Catană (arbitru de liga a III-a) şi Mihalache (39 ani, primar PNL, comuna Dărmăneşti, Dâmboviţa, observator AJF Dâmboviţa, fost asistent la Liga a III-a) au mai oficiat la astfel de partide Dan Petre (32 ani, instructor de înot, arbitru Liga a patra şi a cincea Dâmboviţa), Laurenţiu Nicolae (24 ani, asistent Liga a patra), Cristian Grigoraşcu (40 ani, jandarm, vicepreşedinte CJ Arbitri Dâmboviţa), Costinel Neagu (40 ani, secretarul Comisiei de Apel AJF Dâmboviţa, ziarist local), Răzvan Nedelcu (21 ani, asistent ligi inferioare) şi Septimiu Burtescu (41 ani, fost arbitru FIFA futsal, arbitru Liga a patra Dâmboviţa, consilier DJST Dâmboviţa; considerat coordonatorul acestor arbitri).





Răzvan Burleanu, preşedintele FRF FOTO G. Enache

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat la Târgovişte că toţi arbitrii vizaţi de "mafia pariurilor" sunt suspendaţi din activitate.

"Toţi aceşti arbitri care sunt sub anchetă sunt suspendaţi până la finalizarea anchetei, astfel încât aşteptăm rezultatele anchetei. Colaborăm cu toate instituţiile importante. Dacă nu ne facem singuri curăţeni în propria ogradă nu vom putea avea un fotbal mai bun. Nu voi ezita să îmi asum acest lucru, chiar dacă voi fi criticat", a spus Burleanu.

De asemenea, Comisia Centrală a Arbitrilor a anunţat că i-a reţinut de la delegări, până la finalizarea anchetei, pe arbitrii bănuiţi că ar fi oficiat cu identităţi false la meciuri amicale ale unor echipe din Liga I în stagiile de pregătire efectuate în Cipru şi Turcia.

Pintre fluieraşi, primarul comunei Dărmăneşti

Primarul comunei Dărmăneşti, Valentin Mihalache, a fost asistent la meciul Pandurii - Krîlia Sovetov, scor 2-2, disputat în Antalya, la 20 ianuarie. Brigada de aribitri, prezentată de organziatorii partidei ca fiind din Turcia, a fost condusă de Cristian Catană, care a arbitrat şi alte meciuri amicale, în Cipru, tot sub indentitate falsă. În ultimele 5 minute ale primei reprize, la scorul de 0-0, Catană a acordat uşor două penaltyuri, câte unul pentru fiecare echipă. Edilul se scuză şi spune că nu ştia de meciurile trucate.

Primarul Valentin Mihalache FOTO gsp.ro

Edilul neagă implicarea în mafia pariurilor

"Sunt multe neclarităţi. Mâine voi avea o conferinţă de presă şi voi clarifica o dată pentru totdeauna cum au stat lucrurile. În niciun fel nu sunt vinovat pentru că totul s-a făcut la vedere. Acolo nu se lucreză decât pe bază de paşaport. Şi la toaletă dacă te duci ţi se verifică paşaportul. Treaba cu deghizările e aberantă. M-a văzut pe mine cineva deghizat? Nu mi-am lăsat barăbă sau mustaţă sau mai ştiu eu ce. M-a rugat acest băiat să îl ajut, să îl supervizez pentru a crea o brigadă. Nu s-a ferit nimeni de nimic, mai ales că era o echipă de-a noastră şi era totul filmat. Aveam încredere în el (nr. Cristian Catană ), e băiat serios, lucrează la AJF Dâmboviţa", a declarat pentru "Adevărul", primarul comunei Dâmboviţene Dărmăneşti.

"Din punctul meu de vedere totul a fost legal"

"Nu mi-a dat nimeni de bănuit că ar fi vorba de un meci trucat. Cum poţi să îţi dai o identitate falsă când nu a venit nimeni să ne întrebe ceva? Nu s-a făcut un raport. Să arate cineva un raport de joc, o altă semnătură, o altă naţionalitate în dreptul meu. Nu există. O să-mi spăl onoarea spunând adevărul. Din punctul meu de vedere totul a fost legal", a mai spus edilul.

Vizaţi de control sunt: -Cristian Catană-27 de ani, arbitru Liga 3. -Dan Petre-32 de ani, instructor de înot, arbitru Liga 4 şi Campionatul Judeţean Dâmboviţa. -Cristian Grigoraşcu-40 de ani, jandarm, vicepreşedinte Comisia Judeţeană de Arbitri Dâmboviţa. -Costinel Neagu-40 de ani, secretarul Comisie de Apel AJF Dâmboviţa, jurnalist sportiv. -Valentin Mihalache-39 de ani, primar PNL Darmanesti, observator AJF Dâmboviţa. -Septimiu Burtescu-41 de ani, ex-arbitru FIFA futsal, arbitru Liga 4 Dâmboviţa, consilier DJST Dâmboviţa.

Demisii în lanţ

jurnaldedambovita.ro Marele scandal al arbitrilor dâmboviţeni deghizaţi la meciuri din Turcia şi Cipru l-a găsit pe şeful lor la Londra, în vizită la copii. Preşedinte al CJA Dâmboviţa, Ioan Negoescu şi-a anunţat demisia. „Când o să ajung în ţară, demisia va fi prezentată şi în scris. N-am nicio vină, dar totul s-a întâmplat sub conducerea mea. Nu mi-am închipuit vreodată aşa ceva, nu-mi vine să cred, sunt stupefiat. Mi-e ruşine de mine şi că asemenea fapte s-au petrecut în mandatul meu de preşedinte al CJA Dâmboviţa”, a declarat Negoescu pentru





FOTO jurnaldedambovita.ro

Dan Petre: "Nu am participat niciodată la meciuri trucate"

„În ianuarie 2017 am fost în Turcia, la Hotel Atlantis, în Antalya, unde am fost solicitat să arbitrez diferite partide de fotbal, cu mai mulţi arbitri din Dâmboviţa. Scopul acestor deplasări a fost în sensul pregătirii mele profesionale, iar toate costurile, respectiv masă şi cazare, au fost asigurate de organizatori (reprezentant fiind dl. Yusuf). Precizez că pe dl. Yusuf l-am cunoscut în timpul vacanţei de iarnă 2015-2016, unde acesta s-a recomandat ca fiind reprezentant al unor firme de impresariat sportiv. În decursul acestei luni, ianuarie 2017, am fost solicitat de dl. Yusuf, în vederea asigurării arbitrajului unor meciuri amicale desfăşurate în Cipru. Menţionez că nu am participat niciodată la meciuri trucate, nu am avut identităţi false, legitimându-mă, peste tot (hotel, instituţii, aeroport, etc.), cu paşaportul românesc. De asemenea, la meciurile pe care le-am arbitrat nu am ascuns niciodată naţionalitatea mea. Biletul de avion tur-retur a fost achitat de către mine. La niciunul dintre meciurile pe care le-am arbitrat nu mi-au fost oferiţi bani, singurul beneficiu fiind reprezentat de posibilitatea de a desfăşura activitatea (în perioada de pauză din campionatele româneşti), în locurile unde condiţiile permit acest lucru. Pentru aceste deplasări am primit, în prealabil, acordul vicepreşedintelui CJA Dâmboviţa, dl. Grigoraşcu Cristian, ocazie cu care i-am comunicat acestuia că mai pot veni şi alţi arbitri, prentru pregătirea de iarnă. Pe lângă toate aceste acuze nefondate, au fost făcute şi alte afirmaţii neveridice, referitoare la stilul şi modul meu de viaţă. Nu a existat niciun an în care eu să fi sponsorizat revelionul arbitrilor din judeţul Dâmboviţa. Am participat, într-adevăr, de fiecare dată la aceste evenimente (tocmai din respect pentru această activitate), însă am achitat doar costul meniului meu. Afirmaţiile potrivit cărora aş fi dus un trai luxurian (“scotea în fiecare zi 1000 lei pentru a-şi cinsti prietenii”), sunt simple alegaţii, fără suport probator. Se pare că inclusiv înfăţişarea mea fizică deranjează, fiind acuzat că m-am “deghizat” în arbitru turc, punându-mi mustăţi false. Ţin să precizez că hotărârea de a nu mă bărbieri îmi aparţine în totalitate, mustaţa fiind reală, iar pe viitor, în situaţia în care voi vrea să îmi schimb din nou look-ul, voi iniţia o dezbatere publică pe acest subiect. Sunt consternat de articolele neprofesioniste ce au fost publicate, însă se poate observa foarte clar care a fost de altfel, scopul final al acestora: solicitarea demisiei conducerii AJF Dâmboviţa, aşa cum reiese din articolul publicat în Jurnalul de Dâmboviţa, luat d.lui Armand Mihălăchioiu. Menţionez că nu am avut niciodată conflicte cu dl. Armand Mihălăchioiu, relaţia a fost bazată întotdeauna pe respect, însă se pare că lupta pentru şefia AJF Dâmboviţa produce victime colaterale, eu fiind una dintre ele", se arată într-un comunicat al avocatului lui Dan Petre, unul dintre arbitrii vizaţi de acest scandal.

FOTO jurnaldedambovita.ro

Cristi Grigoraşcu, jandarmul - arbitru

Întrunită de urgenţă, o comisie formată din Ciprian Iugulescu, Constantin Marinescu, Ion Ducu, Ciprian Popa şi Cătălin Vremăroiu, a luat decizia demiterii lui Cristian Grigoraşcu din toate poziţiile ocupate la nivelul Comisiei Judeţene de Arbitri Dâmboviţa. Burtescu s-a retras şi el de la Chindia până la clarificarea situaţiei.

"Îi suspendăm pe toţi. E posibil să se lase şi cu amenzi"