“Tinerii Gardieni ai Mediului” aduce elevii preocupaţi de mediu în practică la fabricile de ciment HeidelbergCement România

Acţiunea se înscrie în a doua etapă a proiectului de responsabilitate socială “Tinerii Gardieni ai Mediului”, iniţiat în anul 2013 de HeidelbergCement România, pentru a oferi elevilor de la liceele din comunităţile gazdă ocazia de a aplica practic noţiunile de conservare a mediului înconjurător în activităţi reale, crescând totodată gradul de transparenţă în comunicarea performanţei de mediu a companiei.

Cu această ocazie, în fabricile de ciment au intrat în practică şase elevi de la Liceul Tehnologic „Aurel Rainu” din Fieni, nouă de la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” din Deva şi 11 de la Liceul „Carol I” din Bicaz, liceenii având specializare în materiale de construcţii şi protecţia mediului şi ecologie. Prima etapă a proiectului s-a desfăşurat în luna mai cu participarea a 25 de elevi.

După vizitarea fabrici, a instalaţiei de monitorizare continuă a emisiilor şi a camerei de comandă, elevii au fost instruiţi de responsabilul de mediu cu privire la procedurile de măsurare a indicatorilor, au vizualizat evoluţiile proceselor prin accesarea istoricului datelor şi a instrumentelor care asigură monitorizarea continuă, astfel au îmbinat constructiv cunoştinţele teoretice cu cele practice.

Printre indicatorii urmăriţi se numără oxizii de azot (NOx), dioxidul de sulf (SO2), monoxidul de carbon (CO) şi pulberile, valorile înregistrate periodic situându-se mult sub limitele admise, HeidelbergCement România investind major în ultimii ani în îmbunătăţirea proceselor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi conservarea mediului înconjurător în comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea.

Fabrica de Ciment Fieni: medie a emisiilor înregistrate în data 09.06.2017.

“Tinerii Gardieni ai Mediului” se desfăşoară în patru etape în fiecare an în toate cele trei fabrici de ciment ale HeidelbergCement România. Scopul proiectului este de a informa şi educa membrii comunităţilor gazdă asupra impactului de mediu pe care îl are un actor economic. Compania comunică transparent valorile indicatorilor de mediu, care sunt mult sub cele admise de lege în toate fabricile. Pe site-ul oficial al companiei sunt prezentate valorile indicatorilor de mediu, înregistrate în fiecare din cele trei fabrici, din 1998 până în prezent.

O altă componentă principală a programului este dezvoltarea educaţiei privind conservarea mediului înconjurător în rândul tinerilor, oferind eleviilor cu specializare în protecţia mediului şi ecologie din comunităţile gazdă oportunitatea de a aplica practic noţiunile învăţate în şcoală sub îndrumare specializată.

Despre HeidelbergCement România

HeidelbergCement România SA este unul dintre cei mai importanţi producători de ciment, betoane şi agregate de pe piaţa locală, membru al grupului german HeidelbergCement. Compania a luat naştere în anul 2015, prin fuziunea Carpatcement Holding S.A., Carpat Beton S.R.L. şi Carpat Agregate S.A., care au fost înfiinţate între 1998 şi 2004 ca parte a investiţiilor realizate în România de grupul HeidelbergCement, care depăşesc 500 de milioane de euro.

HeidelbergCement România S.A. deţine trei fabrici de ciment, situate la Taşca, Fieni şi Chişcădaga, 19 staţii de betoane, 7 cariere şi 5 balastiere de agregate. Compania produce şi comercializează ciment şi betoane de diverse clase (de înaltă rezistenţă, pentru îmbrăcăminţi rutiere, pentru lucrări hidrotehnice, de uz general şi poriment), precum şi agregate de carieră şi de balastieră.

Compania are aproximativ 1.000 de angajaţi (ciment, betoane, agregate, transport & logistică, combustibili alternativi).

Odată cu preluarea producătorului italian de ciment Italcementi, grupul HeidelbergCement a devenit numărul 1 în producţia de agregate, numărul 2 în producţia de ciment şi numărul 3 în producţia de betoane, la nivel mondial. Grupul are aproximativ 63.000 de angajaţi în peste 3.000 de locuri de producţie din circa 60 de ţări din întreaga lume.