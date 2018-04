Români morţi în Cehia. CJ Dâmboviţa a aprobat un sprijin financiar pentru familiile celor decedaţi în explozia de la Kralupy

Ajutorul va fi distribuit prin Crucea Roşie Dâmboviţa. În urma exploziei din Cehia au murit 6 persoane, dintre care doi bărbaţi din judeţul Dâmboviţa. Este vorba de Ştefan Georgian Cătălin, 23 de ani şi Constantin Brânzaru, 55 de ani.



Georgian Cătălin Ştefan avea doar 23 de ani FOTO Arhivă personală

"Nu a plecat nimeni de bine. A plecat acolo să îşi facă un rost în viaţă. Avea contract de muncă şi câştiga destul de bine. Ne doare sufletul de ce s-a întâmplat. Stau mereu cu grijă pentru că şi eu am copii plecaţi la muncă în afară", ne-a spus unchiul lui Cătălin.

FOTO Constantin Brânzaru (55 de ani)

"Lucra de mulţi ani acolo. Am apucat să vorbesc cu el ultima dată duminică. Am aflat de accident acum o jumătate de oră de la Ambasadă, după ce ne-am interesat noi. Am înţeles că de repatriere se va ocupa firma de acolo. Lucra în condiţii periculoase. Făcea cazane pentru hidrocentrale termice acolo. Era lăcătuş mecanic. Venea anul acasă şi apoi pleca. Muncea cu contract, trimitea bani pentru terminarea casei", ne-a spus Ionuţ Brânzaru, fiul victimei.

Doi dintre românii morţi în deflagraţia din Cehia provin din judeţul Prahova, iar alţi doi sunt din judeţul Dâmboviţa. Potrivit autorităţilor române, numele celor morţi sunt: Ion Pandele (47 de ani), originar din localitatea prahoveană Tinosu, Marian Iulian Mihăilescu (31 de ani - foto stânga), din Ploieşti, judeţul Prahova, Constantin Brânzaru (55 de ani), domiciliat în localitatea Chirca, judeţul Dâmboviţa, Georgian Cătălin Ştefan (24 de ani), originar din localitatea Titu, judeţul Dâmboviţa. Numele celui de-al cincilea român care a decedat în explozie n-a fost dat încă publicităţii.

