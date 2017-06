Profesori de la Universitatea Valahia, invitaţi la universităţi de renume din Anglia

Prof. dr. Mircea Anghelinu

Institutul McDonald a fost fondat în anul 1990, director fondator fiind reputatul arheolog al Universităţii Cambridge, Sir Colin Renfrew. Institutul organizează propriile cercetări de teren şi de laborator, organizează seminarii, simpozioane şi conferinţe internaţionale, editează faimoasa revistă Cambridge Archaeological Journal şi seria de lucrări McDonald Institute Monographs.

Tot în această primăvară, lector dr. Daniel Cojanu, directorul Departamentului de Ştiinţe Politice şi Comunicare, Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, a participat la conferinţa organizată de London School of Econimcs and Social Science, Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, cu lucrarea Ethno-symbolism and the philosophy of style. Romanian cultural nationalism in the work of Lucian Blaga.

Lector dr. Daniel Cojanu

La conferinţă au participat peste 100 de specialişti în domeniu din 20 de ţări. În clasamentul THES – QS World University Rankings, London School of Economics and Social Science este pe locul 2 în lume la studiul ştiinţelor sociale, după Universitatea Harvard.