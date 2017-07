Prima bere probiotică din lume, produsă în Singapore. Reţeta a fost evaluată la câteva sute de milioane de dolari

Există o mulţime de probiotice pe bază de lactate, dar în prezent nu există beri care să conţină şi probiotice, în principal pentru că berea conţine hamei, ceea ce limitează creşterea şi supravieţuirea probioticelor potenţiale.

Acest lucru i-a determinat pe cercetătorii de la Universitatea Naţională din Singapore să se apuce de "treabă". Ei au reuşit să dezvolte o bere acră care susţine tulpina probiotică cunoscută sub numele de Lactobacillus paracasei L26. Acest probiotic special se găseşte deja în intestinul uman şi există dovezi că acesta ar putea să ajute şi sistemul imunitar.

"Pentru această bere, am folosit o bacterie de acid lactic ca un microorganism probiotic. Acesta va folosi zaharurile prezente în must pentru a produce acid lactic degresant acru, rezultând o bere cu arome clare. Produsul final, care fermentează aproximativ o lună, are un conţinut de alcool de aproape 3,5%", a explicat Chan Mei Zhi Alcine, cercetătorul care a dezvoltat berea pentru