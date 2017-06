Plutonierul major Timofte Ionuţ, învingător la Maratonul din Retezat

"Iau foarte în serios treaba asta. E ca un drog pentru mine. Când am văzut că am 105 kg mi-am schimbat radical viaţa şi am slăbit 25 de kg în şase luni, cu ajutorul alergatului. Alergatul m-a disciplinat şi în ceea ce priveşte alimentaţia. Nu mai beau sucuri carbogazoase şi mănânc multe legume şi fructe. Era foarte rău la 105 kg. Simţeam că leşin la o partidă de fotbal şi nu era bine deloc. Acum am 75 de kg”, spune subofiţerul Ionuţ Timofte

Ionuţ Timofte lucrează în cadrul MAI, la IJJ Dâmboviţa şi două săptămâni pe lună stă la postul de la Zănoaga, Munţii Bucegi. În celelalte două săptămâni participă la concursuri de alergare sau se antrenează.

“Anul trecut am participat la 4 concursuri şi anul acesta am avut în jur de 14 până acum. În septembrie deja sunt programate 3 concursuri - un maraton, un semimaraton şi un cros de 10 kilometri. Am văzut că pot să ajung departe cu treaba asta şi am luat-o în serios. Mă pregătesc pe toate planurile: pregătire fizică, alimentaţie şi psihic”, adaugă jandarmul.

Unii dintre colegii săi sunt invidioşi pe ceea ce a reuşit Ionuţ, alţii apreciază ceea ce face. “Mulţi mă respectă pentru ce fac, iar alţii poate sunt invidioşi pentru că am evoluat de pe o zi pe alta şi nu se aşteptau să ajung atât de sus, dar şi pentru că am derogări de la inspectorul şef, care mă înţelege”, spune râzând subofiţerul.

La anul vrea să alerge la cel puţin un ultramaraton de cel puţin 100 de km. “E ca un drog pentru mine alergarea şi nu mai pot să mă las. Din 2006 de când am slăbit mă menţin şi de anul trecut particip la concursuri şi rezultatele au început să apară. Am slăbit alergând cu multă determinare şi ambiţie. Acum am în jur de 75 de kilorame şi încerc să mai vreo pun vreo 2-3 de masă musculară. Alimentaţie fără sport şi invers nu se poate. Nu aş fi avut niciodată rezultatele astea dacă nu aveam grijă de mine”, crede alergătorul. La anul vrea să alerge la cel puţin un ultramaraton de cel puţin 100 de km. “E ca un drog pentru mine alergarea şi nu mai pot să mă las. Din 2006 de când am slăbit mă menţin şi de anul trecut particip la concursuri şi rezultatele au început să apară. Am slăbit alergând cu multă determinare şi ambiţie. Acum am în jur de 75 de kilorame şi încerc să mai vreo pun vreo 2-3 de masă musculară. Alimentaţie fără sport şi invers nu se poate. Nu aş fi avut niciodată rezultatele astea dacă nu aveam grijă de mine”, crede alergătorul.

Cel mai recent concurs la care a participat plutonierul major Ionuţ Timofte este „2X2 Race” în Munţii Făgăraş, cel mai greu maraton montan din ţară, şi care a constat în parcurgerea unui traseu de 46 de kilometri, cu diferenţă de nivel 4.200 de metri.

Subofiţerul s-a clasat pe locul al 3-lea la competiţia “Runfest Bucharest Fox Trail 2016 Half Marathon” desfăşurată în Pădurea Băneasa.

Ionuţ s-a angajat în Jandarmerie în 2006. În ultimii ani acesta a participat la 18 competiţii, dintre care 8 semimaratoane pe asfalt, 1 maraton pe asfalt, 2 maratoane montane şi 7 crosuri.