O nouă ispravă pentru primarul din Vârfuri. Conducea microbuzul şcolar fără autorizaţie

Primarul comunei Vârfuri, Petre Iuga, a transmis către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmboviţa un document care cu siguranţă nu va dispărea prea curând din memoria angajaţilor instituţiei. Edilul, care se află în această funcţie de 17 ani, şi-a scris supărarea faţă de contabila Primăriei Vârfuri în stilul propriu.



Iuga o acuză că refuză plata unor lucrări necesare funcţionării instituţiei. „Să-mi scuzaţi expresia, dacă nu vor neuronii – lindicul respectivei, nu se fac plăţi“, scrie Petre Iuga în adresa trimisă la ITM. Totul s-a întâmplat în urma unui control al ITM în Primăria Vârfuri, acolo unde inspectorii au descoperit mai multe nereguli, pe care edilul a încercat să le scuze.

Scrisoarea oficială

"Prin prezenta, Iuga Petru, primar al localităţii Vârfuri, jud. Dâmboviţa, îmi declin responsabilitatea măsurilor dispuse de dumneavoastră pentru Primăria Vârfuri, jud. Dâmboviţa. Motivaţia dată fiind de comportamentul contabilei Stoica Georgeta.

Dat fiind faptul că am rămas primar la 2016, vrea să îngheţe orice activitate în localitate. Dovada se argumentează prin neplata lucrărilor şi altor plăţi ce trebuiau făcute pentru a desfăşura o activitate normală.



Să-mi scuzaţi expresia, dacă nu vor neuronii - lindicul respectivei, nu se fac plăţi, nu se alocă din buget ceea ce trebuie făcut în localitate.

Se poate verifica în spate tot ca o măsură prin care s-a efectuat medicina muncii, a fost achitată la 2 ani.

Respectiva are impresia că face favoruri primarului", se arată în scrisoarea trimisă către ITM.

Reacţia edilului: Mă trag dintr-un neam de nebuni

Contactat telefonic, edilul a recunoscut totul. „Suntem în război total. Dacă ar fi în stare să mă bage în pământ, m-ar băga. Nu-mi retrag cuvintele folosite în adresă. Nu am cum să mă împac cu ea. La sfârşitul lui 2015, când ea a văzut că voi candida, s-au întors toate lucrurile pe dos. Ea a făcut pace cu vicele“, spune primarul.



Iuga completează că respectiva contabilă vrea să scape de tot de el: „La momentul când a venit ITM şi am semnat nota, ne-au lăsat nişte măsuri, între care treaba cu sănătatea în muncă, dar şi să şcolesc un fochist. Ea face cum crede ea, după capul ei. Faptul că nu vrea să plătească şcoala acelui om anticipat. Am trimis adrese şi la Curtea de Conturi, şi la Finanţe. Ea nu vea să înţeleagă, să audă că există primar, Consiliu. Ea nici nu a venit la mine să îi semnez proiectul de buget. A făcut cum a crezut, a pus ea banii unde a crezut. M-am revoltat şi eu, că nu am mai putut să suport. M-a reclamat pe unde a putut. Eu ce să fac, să o iau şi să o pup? Ea vrea să mă scoată de tot din comuna asta, să nu mă mai vadă pe aici“.

Edilul adaugă că Georgeta Stoica i-a blocat multe proiecte şi de aceea sunt „la cuţite“. „Asta face legea la Vârfuri. N-ai cu cine să lucrezi. Suntem mai rău decât câinele şi pisica. Acum ne judecăm pentru că i-am luat viza de control financiar preventiv. Mă trag dintr-un neam de nebuni: unul spânzurat, unul otrăvit. Făceţi-mă şi pe mine la fel. Stau cu mâinile în sus să mă împuşcaţi dacă eu sunt vinovat. Nu regret nimic. Să mă împuşte dacă am greşit. Până la urmă acel cuvânt există în DEX. Dacă îi ziceam altceva, mai era cum era. Dacă neuronii tăi nu judecă, înseamnă că nu mai avem ce discuta“, conchide edilul.

Contabila: “Mă jigneşte mereu”

Contabila Primăriei Vârfuri, Georgeta Stoica, spune că edilul foloseşte un limbaj colorat de câte ori se referă la ea. „Nu ştiu ce l-a determinat să scrie aşa ceva. Dânsul scrie mereu. Trimite mai mereu astfel de adrese, din 2000, de când a venit în Primărie. Eu nu mă cert cu nimeni, eu îmi văd de treaba mea. El spune că vrea să îmi desfacă contractul de muncă. Treaba cu candidatura nu este adevărată. Nu este un lucru relevant. Pe mine nu mă interesează. Putea să candideze oricine. În 2007 mi-a pus lacăt pe uşă. Nicio instituţie a statului nu a luat măsuri pentru că mi-a fost îngrădit dreptul la muncă, garantat prin Constituţie. Acum am nişte procese pe rol ca să îmi apăr rolul de funcţionar public. Mă jigneşte mereu. Dacă a scris astfel de adrese la instituţii publice, vă daţi seama ce este aici. Eu nu pot să schimb comportamentul unui om, la vârsta asta“, spune Georgeta Stoica.

Edilul Petru Iuga nu este la prima abatere de limbaj. În 2013, când urşii atacau comuna Vârfuri, fiind întrebat ce măsuri de siguranţă ia pentru a-i proteja pe părinţii şi copiii care mergeau prin pădure către şcoală, primarul a spus: „De ce au făcut copii?“.

Altă scrisoare celebră

O altă scrisoare "editată" de un primar din Dâmboviţa îi aparţine edilului din Brăneşti . Acesta şi-a pus “amprenta” pe o scrisoare oficială trimisă către naşa sa de cununie, care îi cerea să repare un gard. Primul om din comună i-a răspuns celei care l-a cununat într-un mod “a la Caragiale”, spunându-i că este mai greu să facă asta având în vedere că “stă în localitate cam cât stă trenul în halta Scârlenţa”.

“Către naşa, d-na Ungureanu Maria: «Locuitor al comunei, sunteţi doar în buletin, pentru că, faptic, locuiţi în Târgovişte. Prin comuna noastră staţi cam cât stă trenul în Halta Scârlenţa»”, i-a scris edilul în scrisoarea oficială, referindu-se la faptul că femeia nu prea dă pe “acasă”.