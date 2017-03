Misterul sinuciderii unui copil de 11 ani. Poliţia: „Obişnuia să acceseze internetul şi povestea adesea despre un joc virtual“

Copilul de 11 ani a fost găsit spânzurat luni, 27 martie, în podul casei părinţilor. S-a întâmplat la scurt timp după ce a plecat de la şcoală, înaintea de terminarea orelor de curs. Copilul a cerut învoire încă de dimineaţă spunând că-l doare burta, dar învăţătoarea i-a refuzat cererea.

„Nu îl durea nimic. I-am spus: «Alexandru, nu se poate! Trebuia să mă sune mama ta sau să-mi dea un bilet scris. Rămâi la ore şi când o să vină mama să te ia, atunci pleci». Şi a rămas în bancă, a stat la prima oră, la a doua şi apoi, când am ieşit afară, el nu a mai fost“, ne-a declarat Cristina Elena Dinu, învăţătoarea copilului care se afla în clasa a IV-a.

Potrivit anchetatorilor, băiatul improvizase un ştreang din rafie şi a fost descoperit de sora lui, în vârstă de 13 ani, când adolescenta s-a întors de la şcoală, în jurul orei 14.00.

Întreaga comunitate din satul Cazaci se arată cutremurată de moartea băiatului, descris drept un copil vesel, sociabil, care cânta în corul bisericii, avea rezultate bune la învăţătură şi obişnuia să se joace pe uliţă alături de ceilalţi copii. Nici acasă nu avea probleme, spun localnicii. Ambii părinţi lucrează la Bucureşti, până unde au de mers aproximativ 60 de kilometri, se întorc acasă după ora 17.00, iar în acest interval cei doi copii rămâneau în grija bunicilor.

„Mi-a spus tot ce face“

În tot satul se vorbeşte, însă, că Alex era implicat în flagelul „Balena Albastră“. Colegii de şcoală susţin că băiatul li s-a confesat şi că ar fi încercat chiar să-i convingă să i se alăture.





„Se juca Balena Albastră. Nu ştiu de cât timp. Azi am aflat eu că se juca. Îi spunea în joc să se arunce de pe bloc, de pe casă. Mi-a spus şi mie să mă joc, dar nu am vrut. Mi-a spus tot ce face, că-l trezeşte o persoană dimineaţa, la ora 4.00, care-l punea să facă tot felul de lucruri. Mi-a mai zis, în dimineaţa zilei în care a murit, că i-a spus la telefon să spargă telefonul şi să se omoare“, ne-a spus Claudiu, elev în clasa a III-a.

Ipoteza unui joc online dubios în care ar fi fost implicat copilul sinucis a fost afirmată inclusiv de anchetatori. „În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că acesta obişnuia să acceseze internetul şi povestea adesea despre un joc virtual“, se arată într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa pe tema morţii copilului din localitatea Cazaci. În plus, directoarea Şcolii Generale din comuna Nucet, acolo unde învăţa Alex, susţine că şi sora băiatului ar fi accesat o platformă online aflată în legătură cu jocul macabru.

Conversaţiile elevilor cu învăţătorii

„Maria (n.r. – sora băiatului), deşi nu recunoaşte, ar fi jucat şi ea. Am aflat din ce mi-au spus poliţiştii care o întrebau, pentru că au văzut pe telefonul ei că ea a accesat acea platformă. Am constatat că cei mici ştiu foarte multe despre jocul acesta. Vom face şedinţe cu părinţii, chiar şi aseară am avut, şi mai urmează", a spus Nicoleta Matei, directorul Şcoalii Gimnaziale Nucet.

Învăţătoarea băiatului mort spune că a avut o conversaţie cu elevii ei, pe tema jocului practicat pe reţeaua socială vKontakte, la sfârşitul săptămânii trecute.

„Vineri, 24 martie, am avut o discuţie cu ei. M-au întrebat dacă am auzit de joc şi le-am spus că am auzit, dar nu mare lucru. Am aflat atunci că ei au mult mai multe informaţii decât noi. Ştiau că există tutoriale pe Youtube, că ultima provocare e aşa sau aşa, că există şi «Balena Roz», care te pune să faci lucruri bune. Le-am spus atunci de internet şi de toate pericolele care se ascund acolo“, a adăugat învăţătoarea lu Alex.

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa spune că a solicitat directorilor de şcoli să introducă în programa şcolară ore de consiliere în care elevii să afle despre riscurile navigării pe internet.

FOTO Nicoleta Matei, directorul Şcoalii Gimnaziale Nucet

„Mărturisesc că sunt foarte îngrijorat. Am luat întotdeauna în serios ameninţările de pe internet, dar dacă se confirmă faptul că decesul copilului are legătură cu jocul ăsta, nu face decât să ne îngrijoreze şi mai tare“, spune Sorin Ion, inspector general ISJ Dâmboviţa.

Opinia unui psiholog: "Este un joc provocator"

Specialiştii spun că acest joc pare conceput să capteze un public ţintă vulnerabil.

„Cred că există adresabilitatea acestui joc către copii vulnerabili, către adolescenţi, către copii foarte tineri a căror personalitate este în formare. Se vehiculează despre acest joc peste tot, în toate mediile. Absolut toţi copiii ştiu despre el. Am fost frapat să aflu şi de la copii de 8-9 ani că ştiu foarte multe amănute despre acest joc. Este un joc provocator care, pentru unii copii, înseamnă a-ţi trăi viaţa din plin la vârsta asta“, spune psihologul dâmboviţean Ionuţ Rizescu.





FOTO Ionuţ Rizescu

Flagelul plecat din Rusia

Poliţiştii cercetează cazul sub suspiciunea de „ucidere din culpă“, iar cadavrul copilului a fost preluat de Serviciul de Medicină Locală pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Anchetatorii ne-au mai declarat că, la prima vedere, corpul băiatului nu prezenta semne de automutilare, specifice adolescenţilor implicaţi în jocul sinistru inventat şi popularizat încă din 2013 în Rusia.

Investigaţiile de până acum arată că adolescenţii tentaţi de provocarea „Blue Whale“ (n.r. – Balena Albastră ) intră pe grupuri specifice existente pe vKontakte (varianta rusească a Facebook), unde îşi arată intenţia de a juca, iar ulterior sunt contactaţi de aşa-zise „călăuze“, care le trasează mai multe sarcini în măsură să le puna viaţa în pericol. Ultima dintre acestea, ar fi „provocarea“ de a-şi lua viaţa.

Creatorul acestei platforme a fost arestat în noiembrie 2016.

