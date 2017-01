FOTO VIDEO Toalete inteligente la Târgovişte. Te întâmpină cu un salut călduros, sunt pline de tehnologie şi se igienizează singure

În Târgovişte oamenii îşi pot face nevoile în două toalete ecologice inteligente. Acestea se spală şi se igienizează singure şi sunt legate la reţeaua de canalizare a oraşului. Multe persoane nici măcar nu ştiu cum pot intra în aceste toalete, însă pentru toate există un început.

După fiecare solosire, toaleta se închide pentru aproximativ un minut, timp în care se igienizează singură. În Târgovişte există două astfel de toalete inteligente în Parcurile Chindiei şi Mitropoliei, iar ideea le-a plăcut târgoviştenilor.

"Mi se pare ok că au făcut o toaletă aici în parc. Cu tehnologia e mai greu. Nu am găsit butonul din prima. Este o investiţie foarte bună. Să pună Primăria cât mai multe, să fie parcul plin", ne-a spus un tânăr de 28 de ani.

"E foarte bună investiţia. Faţă de celelalte toalete nici nu există comparaţie. M-am descurcat mai greu cu toate butoanele, dar e ok. Pe lângă asta, rurează prea mult timp până se deschide. Se spală acolo singură. Dacă e treabă urgentă, faci pe tine afară. Când am intrat prima dată în ea m-am speriat un pic, am zis că m-am blocat acolo", ne-a spus o târgovişteancă.

Edilul oraşului spune că a văzut astfel de toalete în Bucureşti şi are de gând să amplaseze şi altele.

"Am căutat o soluţie cât mai simplă, cât mai eficientă şi care să corespundă şi faptului că e nevoie să avem nişte toalete curate, nişte toalete bine întreţinute şi care să fie accesibile. Ideea aceasta cu autoigienizarea este bună şi a fost bine primită de cetăţeni. Ne gândim să extindem colaborarea şi pe viitor şi în afară de mici acte de vandalism, nu am avut probleme foarte mari. Mentenanţa ne-o sigură producătorul. Există sistem de monitorizare, astfel încât se cunoaşte dacă o asemenea toaletă funcţionează sau nu, se intervine rapid", ne-a spus Cristian Stan, primarul Municipiului Târgovişte.

Primăria Târgovişte plăteşte o chirie lunară de 7.200 de lei în care este inclusă şi mentenanţa pentru orice fel de stricăiune sau chiar vandalizare. Sunt conectate la GSP pentru ca angajaţii firmei producătoare să fie anunţaţi în orice moment de vreo ararie sau dacă s-au terminat consumabilele.

Ca măsură de precauţie, administraţia locală a luat decizia ca ele să fie închise pe timp de noapte pentru a nu deveni adăposturi de oamenii străzii, întrucât temperatura din ele este pe plus.