Hellvig, sfaturi pentru liberali: „Guvernarea sau politica de dragul funcțiilor este mereu un blestem pentru un partid, chiar si pentru unul istoric“

Eduard Hellvig, fostul șef al SRI, a transmis un mesaj liberalilor, în ziua în care se împlinesc 149 de ani de la înființarea formațiunii politice din care a făcut parte.

Sub titlul „149 de ani de liberalism în România…“, Eduard Hellvig a postat pe blogul său un text în care vorbește de trecutul glorios al partidului, dar mai ales de perioada grea prin care trece și liberalismul.

„Este acel moment in care iti aduci aminte de familia politica din care ai plecat, si te gandesti – uneori cu nostalgie, alteori cu optimism – la ce mai inseamna aceasta familie politica in prezent.

Liberalismul nu parcurge cea mai buna perioada a sa, la nivel global. Mai mult, este sub atacul exceselor de orice fel, fie dinspre stanga etatista, fie dinspre populismul extremist de dreapta, fie dinspre excesele iliberale de peste tot.

As evita abordarile triumfaliste, uzual folosite in anii electorali. Poate si pentru ca am avut privilegiul de a urmari, de la distanta, ceea ce s-a intamplat o parte din acesti ultimi ani, si pot sa ofer o perspectiva mai larga“, scrie Hellvig.

În continuare, el le arată foștilor colegi cum trebuie să rate un partid liberal: „As vrea sa vorbesc, ca om cu gandire si simtire liberala, despre cum cred ca poate arata un partid care se adreseaza publicului liberal, pentru anii si decadele urmatoare.

Si pot face asta, tocmai pentru ca parcurgem o perioada in care se acumuleaza, in societatile democratice, foarte multe frustrari legitime. Foarte multi oameni sunt obositi dupa atat de multe crize mari, si dupa efectele acestor crize asupra vietii lor. Inflatia si erodarea veniturilor sunt ultima veriga dintr-un lant de atacuri care i-au afectat enorm pe cei mai dinamici si activi romani, si pericolul de a cauta solutii extremiste sau populiste este in continuare mult prea mare pentru a-l ignora. Societatea noastra este inca una in care increderea este foarte mica, coruptia este inca prea mare, iar solidaritatea este aproape absenta. Asta, chiar si in conditiile in care ultimii 10 ani au adus o afirmare regionala, o crestere a investitiilor si o conectare cu Occidentul fara precedent.

Aspiratia unui partid, in aceste vremuri, trebuie sa fie una nationala, de anvergura larga, care sa ajunga sa ii reprezinte pe toti cei care vor un viitor liber si prosper, intr-o societate cu identitate nationala si occidentala. Fara o astfel de abordare, un partid nu este, de fapt, decat un club, sau un grup de interese, sau o echipa marunta cu viziune mica…

Profit de acest moment simbolic pentru a reaminti celor care vor sa promoveze principiile liberal ca misiunea lor este sa revina la valorile lor de baza. Guvernarea sau politica de dragul functiilor sau a cifrelor este mereu un blestem pentru un partid, chiar si pentru unul istoric. Iar una din misiunile liberalismului va ramane mereu reprezentarea celor din clasa de mijloc. Si reprezentarea idealului clasei de mijloc. Una din greselile majore care se face frecvent este sa fie pusa apararea clasei de mijloc in opozitie cu alte categorii sociale. Nu este bun instinctul socialist de a stimula gandirea de clasa, de a-i proteja doar pe unii si de a-i sanctiona pe cei care vor mai mult“.

O societate liberală, continuă el, „estee una in care clasele sociale nu sunt instigate una impotriva celorlalte (asa cum isi doresc si extremistii, si populistii, dar si socialistii). Ci este una in care avem solidaritate intre generatii, intre oameni cu venituri diferite si oameni cu identitate diferita. Si una in care statul si institutiile sale ii servesc – discret si eficient – pe cetatenii liberi care vor prosperitate.

Pe acest fond, eu tind sa cred ca viitorul liberalismului romanesc poate fi unul puternic si esential, daca tine cont de aceste valori. Exista o noua realitate, care trebuie acceptata. Romania este la finalul tranzitiei sale si astazi se pregateste sa isi construiasca un viitor ca tara dezvoltata. Liberalismul celebrat in aceste zile este reprezentat de partidul cu cele mai mari sanse de a intelege cum arata acest viitor – pentru ca este format si votat de oamenii care vor dezvoltare, bunastare si prosperitate. Insa, pentru a ramane relevant, PNL-ul de azi, si mai ales cel de maine, trebuie sa schimbe viteza, si sa mareasca ritmul. Nu este suficient sa mearga inertial in siajul unor succese din trecut sau al unor parteneri care reprezinta alte valori. Nu este suficient sa se inspire de la partide aparent similare, dar care nu reprezinta cu adevarat nici progresul, nici democratia, nici interesul Romaniei. Si nu este suficient sa astepte mereu solutii din afara sa, din diverse forme de relief ale acestei tari atat de frumoase“.

În încheiere, el le urează „La multi ani tuturor celor care gandesc si traiesc in spirit liberal“.