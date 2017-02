FOTO VIDEO Percheziţii într-un bloc din Târgovişte. Mascaţii le-au bătut la uşă hoţilor de curent electric. Hoaţă:"Aia e. M-am ales cu dosar penal"

Percheziţiile au fost făcute pe strada Avram Iancu, din Târgovişte, acolo unde triesc multe persoane de etnie romă. oamenii legii au găsit 20 de familii racordate ilegal la paoul electric de pe casa scării.

"Am venit la faţa locului împreună cu poliţia pentru a deconecta apartamentele racordate ilegal la reţeaua de electricitate. Reţeaua ilegală pleca de la panoul electric şi se ramifica spre fiecare apartament. Legăturile au fost făcute de cinve care se pricepe, pentru că nu puteau fi făcute de cineva care nu are cunoştinţe. Viaţa le-a fost pusă în pericol", ne-a spus Remus Marcu, maistru Electrica Târgovişte.

"Am furat curent pentru că nu am cu ce să plătesc. O am şi pe mama bolnavă la pat. Nu am serviciu pentru că trebuie să stau cu mama acasă. M-am ales cu dosar penal, ştiu. Nu are nimic, ce să fac acum. Instalaţia am făcut-o eu şi cu soţul meu", ne-a spus Elena Radu.

Zona arată ca după bombardament. Blocurile sunt scorojjite, apa curge în neştire în faţa unui bloc, iar mizeria este la ea acasă.