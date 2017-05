FOTO Afacerea căpşunilor cultivate pe pat de paie. Cât câştigă anual agricultorul român inovator care a încercat „reţeta“

Ionel Zamfir, un agricultor în vârstă de 50 de ani din localitatea dâmboviţeană Băleni, a moştenit hectare întregi de la părinţii săi, pe care a cultivat cartofi, porumb, precum şi legume. În urmă cu patru ani, a luat iniţiativa de a-şi diversifica oferta, cu o cultură necunoscută în zonă. Astfel, a devenit singurul producător de căpşuni între agricultorii din comuna de baştină. Agricultorul susţine că fructele de sezon îi aduc profit frumuşel, în raport cu investiţia şi cu forţa de muncă.



Soluţia găsită pe internet

Ionel Zamfir a venit, totuşi, cu un pas în plus comparativ cu producătorii obişnuiţi ai fructelor de pământ. A găsit pe internet că un pat de paie strecurat sub plante va feri fructul rezultat atât de murdărie, cât şi de eventuala putrezire cauzată de surplusul de apă.

A vorbit cu mai mulţi specialişti în domeniu şi s-a hotărât să pună în practică metoda. A ales să cultive soi românesc, cel mai dulce şi cel mai căutat în piaţă. Investiţia totală făcută iniţial de agricultor s-a ridicat la 6.000 de euro pentru o cultură întinsă pe ceva mai mult de 1 hectar, fără a pune la socoteală munca fizică, făcută strict de membrii familiei.



Agricultorul a descoperit, în căutarile sale pe Google, că producătorii din străinătate folosesc baloţi de paie înalţi de până la jumătate de metru drept „pat“ pentru căpşuni. Metoda este recomandată, în plus, pentru spaţiile betonate sau locurile în care pământul nu este suficient de bogat pentru o recoltă mare.



Pentru că investiţia ar fi fost prea mare dacă ar fi fost să urmeze „reţeta“ originală, agricultorul a decis să folosească un strat de paie înalt de câţiva centimetri, pe care îl schimbă anual.

“Ne-am hotărât să plantăm căpşuni în urma unei decizii de familie. Patul de paie pat de paie fereşte fructele de putrefacţie atunci când sunt inundaţii, dar şi de frig. Pe de altă parte sunt extrem de curate, nemaifiind ţinute în pământ. Acesta este al patrulea an de cultură. Ne ocupam înainte de cultura mare, cu grâu, porumb, legume. Nu ne plângeam nici înainte, dar am zis să încercăm şi cu căpşuni. Soiul l-am cumpărat de la Curtea de Argeş. Este soi românesc - Miss şi Magic. Am început prima dată cu 25.000 de plante, dar ne-am extins an de an până la 1,5 hectare”, spune Ionel Zamfir (foto dreapta).

Producţia anuală, într-un anotimp fără intemperii ajunge la aproximativ 25 de tone la hectar. Perioada de cules este de aproape 30 de zile.

“Producţia este mulţumitoare. Vorbim atât de profit, de investiţia relativ mică, dar şi de satisfacţie. Raportul investiţie-profit nu pot să spun care ar fi pentru că într-un an merge mai bine, într-un an mai prost. Ne adaptăm după piaţă. Noi ducem marfa la un angro şi mai departe ajung şi la supermarket. Investiţia constă în răsaduri ( 30 de bani firul) plus munca, săditul, instalaţia cu picurare şi tot ce trebuie”, adaugă agricultorul.

Patul de paie nu reţine apă mai deloc, spune el, iar gustul fructelor crescute astlfe este mult mai aromat faţă de cele crescute în pământ şi acoperite cu folie. În plus, fructele sunt bio.







7.000 de euro profit în 2016

Bărbatul spune că în 2016 i-au rămas în buzunar de pe urma căpşunilor 7.000 de euro, ţinând cont că soiul pe care l-a cultivat se recoltează o singură dată pe an, faţă de alte soiuri. Anul acesta se teme din cauza vremii care a fost extrem de capricioasă.

„Am avut probleme exact când a început planta să înflorească. Ne-a lovit îngheţul din aprilie, dar am făcut focul pe câmp şi am salvat cam la 96% din producţie. Am dat foc la cauciucuri pe câmp ca să creştem temperatura la sol. La vremea aceasta ar fi trebuit să fie mai coapte. Dacă anul trecut am început culesul pe 11 mai, acum am început pe 20 mai. Acest soi rezistă doar cinci ani la producţie şi primul an e cam mică. După aceasta se înlocuieşte”, recomandă agricultorul.

Vinde şi răsaduri de căpşuni

Proprietarul spune acum că vrea să se extindă. A început chiar să producă şi să vândă şi răsaduri, pentru a scuti bani. Produce anual mii de plante pe care le vinde cu 30 de bani bucata.





“Dacă pui suflet ies bani. Asta este lecţia noastră de viaţă. Le creştem cu drag şi nu trece o zi fără mergem la cules pentru că vom avea pierderi. Căpşunile de coc de la o zi la alta, mai ales dacă e puţin cald. Eu aş prefera un an secetos decât unul ploios, pentru că ud eu exact cât ar trebui. Ploaia prea multă le poate afecta într-o oarecare măsură”, mai spune Ionel Zamfir.

Fructele sale sunt cumpărate de intermediari cu 7-8 lei kilogramul şi ajung în pieţe şi supermarketuri cu 12-14 lei.

Forţa de muncă este din ce în mai greu de găsit

“Mulţi sunt plecaţi în străinătate, unii sunt angajaţi. La fel de mulţi stau şi acasă şi nu au mai nimic, dar refuză să muncească. Mai găsim câţiva oameni care muncesc de prin satele vecine. Aducem şi din Cornăţelu, Dobra, Târgovişte. Ziua de muncă este 50 de lei, plus mâncare, cafea, apă, suc”