FOTO Peste 5.000 de lumânări au fost aprinse la "Calea Luminii". Autorul proiectului: "Târgoviştea merită acest simbol, candela"

Evenimentul, unic în ţară, are loc în fiecare an în Joia Mare din Săptămâna Patimilor şi a fost iniţiat în urmă cu 19 ani de pictorul târgoviştean Mihai Şerbănescu. "Atunci când vrea Dumnezeu totul se rezolvă. Târgoviştea merită acest simbol, candela. Anul acesta am avut peste 5.000 de candele care luminează veche cetate de scaun a Târgoviştei", a spus artistul.

Lummânările au fost aşezate cale de aproape un kilometru şi jumătate, de pe treptele catedralei Mitropolitane, acolo unde a fost scris mesajul "România 100" şi pe Bulevard Carol I, până la vechea gară.







"Săptămâna aceasta, în spiritualitatea şi civilizaţia creştină, este săptămâna patimilor, când Mântuitorul Hristos a suferit şi, în acelaşi, timp, a fost sacrificat pentru noi şi pentru mântuirea noastră. Biserica este alături de poporul credincios în aspiraţiile lui spre mai bine. Joia Patimilor este ziua care ne aminteşte de Cina cea de Taină, de banchetul sacru care a fost prezidat de Mântuitorul Hristos împreună cu ucenicii şi apostolii săi. Atunci el a înfiinţat Sfânta Liturghie", le-a spus ÎPS Nifon, arhiepiscopul şi mitropolitul Târgoviştei credincioşilor prezenţi.









Ca în fiecare an, manifestarea a devenit rapid loc de atracţie şi de pelerinaj pentru mii de localnici şi de turişti aflaţi la Târgovişte pentru a sărbători Paştele.

"Este un eveniment care adună mii de târgovişteni. Lumină înseamnă învăţătură, cunoaştere, credinţă. Calea luminii este, mai presus de toate, un eveniment fără pereche în lume", a spus primarul Cristian Stan.

Un motiv de bucurie a fost evenimentul şi pentru copii, care au alergat printre miile de lumânări şi le-au aprins pe cele care s-au stins.

Atmosfera celor peste 5.000 de lumânări de pe ,,Calea Luminii", aşezate pe bătrânul şi celebrul bulevard al Castanilor, actualmente Carol I, a fost completată de un fundal muzical de excepţie – Doina - intrepretata de regretatul interpret de muzică folk Lorin Stănescu.