Festivalul One World Romania: De 10 ani în Europa, de 10 ani pe ecrane

În fervoarea acelor ani s-a născut şi acest festival. De atunci, el a crescut odată cu societatea civilă, după cum au crescut şi preocuparea pentru statul de drept, pentru combaterea corupţiei şi pentru libertatea de expresie.

Producţia de film documentar – acest barometru sensibil al participării civice - a beneficiat din plin de libertatea de circulaţie, dar şi de accesul la fondurile europene.

Ediţia din acest an a festivalului, a 10-a, ce se desfăşoară între 13 şi 19 martie, marchează şi un deceniu de la aderarea României la Uniunea Europeană. Pornind de la acest context, Reprezentanţa Comisiei Europene în România este partener al One World Romania.

Context

One World Romania, ce se desfăşoară cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, este un festival internaţional de filme documentare ce se axează pe subiecte de importanţa socială. Ediţia de acest an are ca temă principală frica şi modul în care acest sentiment acţionează, atât la nivelul societăţii cât şi al individului.