Dâmboviţa. Mentori renumiţi şi ateliere practice şi proiecte impresionante în Tabăra Meseriaşilor

Elevii selectaţi studiază în domeniile: petrol şi gaze, turism şi alimentaţie, industrie alimentară, mecanică, industrie textilă şi pielărie, electric, electromecanică electronică şi automatizări. Alături de aceştia vor fi prezenţi in tabără şi 55 de profesori.

Timp de o săptămână, elevii participă la un program intens, care vizează atât o profilare vocaţională, cât şi cursuri de dezvoltare personală, ateliere practice şi seri tematice. În cadrul atelierelor de dezvoltare personală, elevii învaţă noţiuni de bază despre comunicare, lucru în echipă, spirit antreprenorial şi eco-civic, dar şi cum să se prezinte în faţa unui angajator sau cum să redacteze un CV. Atelierele practice simulează un program de muncă real în care elevii învaţă noţiuni de bază despre meseria aleasă, primesc roluri şi responsabilităţi şi lucrează cot la cot cu mentorii lor - profesionişti din domeniu. La final, viitorii meseriaşi lucrează alături de mentorii lor pentru a realiza un proiect final de amploare, specific meseriei alese.

„În ultimii 2 ani, am văzut în fiecare vară cum se transformă sute de elevi, în doar o săptămână. Cum din tinerii temători, neîncrezători şi derutaţi, devin curajoşi, visători şi, cel mai important, mai pregătiţi pentru piaţa muncii. În tabără ne dorim să le aducem profesioniştii aproape şi să le dăm ocazia să experimenteze meseria lor cu adevărat şi să cunoască viitori angajatori. Anul acesta, ne bucurăm să avem alături de noi doi mari angajatori: City Grill şi Enel, care se vor implica în seriile selectate, pentru formarea viitorilor meseriaşi!” a declarat Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate OMV Petrom.

Anul acesta, tabăra va pregăti încă 300 de viitori meseriaşi, care vor lucra cu profesionişti şi mari companii partenere:

• Petrolişti, în perioada 16 iulie - 22 iulie. Mentorii elevilor vor fi specialiştii OMV Petrom.

• Bucătari şi ospătari, în perioada 30 iulie – 5 august. Mentorii vor fi Chef Cezar Munteanu şi Cristian Cristea, din partea companiei City Grill

• Mecanici, în perioada 6 – 12 august. Elevii vor lucra alături de Preşedintele Asociaţiei Române de Drift auto, Gabriel Onofrei

• Croitori, în perioada 20 – 26 august. Mentorul acestei serii este designer-ul român Ioana Ciolacu, clasată în top 10 designeri de către Forbes România

• Electricieni, în perioada 27 august – 2 septembrie. Mentorii vor fi iniţiatorii proiectului EFdeN: Claudiu Butacu şi Mihai Toader- Pasti, alături de companiile de distribuţie din grupul ENEL

„Am decis să ne alăturăm proiectului Tabăra Meseriaşilor deoarece credem că este o nevoie reală de meseriaşi profesionişti în domeniul ospitalităţii şi nu numai. Anul trecut am fost în calitate de invitat în tabără şi am văzut cum elevii se transformau în bucătarii sau ospătarii de care şi noi am avea nevoie în restaurante noastre - motiv pentru care, doi dintre aceştia sunt acum angajaţi City Grill. Anul acesta mergem mai departe şi suntem parteneri în proiect, în speranţa să putem recruta cât mai mulţi dintre elevii meseriaşi!”, a declarat Cristian Cristea, Training Manager City Grill.

La sfârşitul taberei, 40 de viitori meseriaşi vor primi burse în valoare de 500 de lei/lună, în anul şcolar 2017-2018. De asemenea, cei 55 de profesori vor participa în cadrul taberei la un curs de specialitate despre organizat de Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Până acum, în cele două ediţii ale Taberei Meseriaşilor din Ţara lui Andrei (2015 şi 2016) au fost formaţi 470 de elevi (electricieni, constructori, operatori sondă, bucătari, croitori şi frizeri) şi 95 de profesori din 38 de licee tehnologice şi şcoli profesionale din judeţele Prahova, Gorj, Dâmboviţa, Bacău, Argeş şi au fost acordate 60 de burse de studiu în valoare totală de peste 73.000 de euro.

Despre România Meseriaşă

Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei face parte din „România Meseriaşă” - programul de susţinere a învăţământului profesional prin care OMV Petrom îşi propune să aducă în atenţia societăţii importanţa meseriilor în dezvoltarea unei ţări şi să găsească soluţii pentru educaţia viitorilor meseriaşi. România Meseriaşă este un program dezvoltat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi este parte din proiectul naţional al Preşedintelui României, România Educată.