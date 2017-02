Cum să ajungi foarte popular cu un blog de turism. „Promovez călătoriile, în general, şi curajul de a porni în cât mai multe aventuri“

“Promovez curajul de a porni în cât mai multe aventuri”

Toate gândurile sale frumoase, toate îndemnurile la călătorie, la vizitarea locurilor frumoase din această lume, care nu sunt puţine, le postează pe blogul său www.visatorprinlume.ro

“O călătorie nu înseamnă doar obiective turistice, înseamnă descoperirea tradiţiilor şi a stilului de viaţă, înseamnă gastronomia specifică fiecărui popor, înseamnă ţinutele care se potrivesc fiecărei destinaţii şi care ne ajută să ne identificăm cu locurile, înseamnă filme şi cărţi care ne inspiră, precum şi multe alte domenii. Promovez, prin articolele mele şi prin prisma experienţelor trăite, locurile frumoase din toate colţurile lumii, activităţile specifice fiecăruia, istoria care le-a determinat să fie ceea ce sunt astăzi, oamenii care au contribuit, într-un fel sau altul, la evoluţia fiecărei civilizaţii. Promovez călătoriile în general şi curajul de a porni în cât mai multe aventuri. Prezint lucruri noi şi inedite, prezint tradiţii şi obiceiuri, prezint locurile pe care eu le văd sau pe care îmi doresc să le văd, prezint atmosfera specifică fiecărei destinaţii”, spune tânăra în vârstă de 27 de ani.

Oana a păşit în lumea bloggingului în 2016. A participat (şi câştigat) la mai multe competiţii, are la activ zeci de articole şi scrie de fiecare dată cu şi mai mare pasiune.

“Din ce în ce mai multe persoane total necunoscute mie, din întreaga ţară, îmi trimit mesaje prin care mă felicită, în care îmi spun că le place activitatea mea de pe blog şi de pe pagina de Facebook, că le ajută sfaturile mele de călătorie, că reuşesc să vizualizeze destinaţiile despre care eu povestesc şi chiar că, prin ceea ce fac, contribui la crearea unei lumi mai bune. Aceste lucruri îmi dau energie, mă fac să îmi setez şi mai multe obiective şi mă responsabilizează, pentru că acum sunt datoare faţă de întreaga comunitate pe care am reuşit să o dezvolt în aceste luni”, ne dezvăluie bloggeriţa.

Câteva zeci de mii de persoane urmăresc în fiecare lună articolele sale despre călătorii, atât pe reţelele de socializare, cât şi pe blog.

Locul 3 la SuperBlog

SuperBlog este cea mai longevivă competiţie de blogging din România, care aduce în contact direct concurenţii cu sponsorii participanţi. Mai exact, fiecare sponsor propune o temă sau mai multe (în funcţie de câte probe sponsorizează), pe baza căreia concurenţii scriu articole notate individual de fiecare juriu şi la fiecare probă există un premiu sau mai multe.

La finalul competiţiei, care a durat 2 luni şi a însemnat 24 de articole cu teme dintre cele mai diverse, în funcţie de punctajul total obţinut, s-au stabilit câştigătorii. Oana Grozavu a reuşit să termine competiţia pe locul trei cu 10 premii câştigate.

“Aventura aceasta a început-o la scurt timp după ce m-am hotărât să îmi deschid propriul blog - www.visatorprinlume.ro. Aşadar, la 3 luni de când mi-am făcut debutul în mediul online, m-am văzut făcând faţă acestei provocări, alături de alţi 170 de bloggeri, mai vechi sau mai noi, pentru că cei mai mulţi nu erau la prima participare. A fost o provocare frumoasă, pe care mă bucur că am acceptat-o şi căreia i-am făcut faţă cu brio. A fost, în primul rând, o provocare faţă de mine şi una destul de curajoasă, aş putea spune. M-am înscris din curiozitate şi pentru că îmi doream să mă testez, iar la final am realizat că pot scrie despre orice subiect, nu doar articole axate pe tema blogului meu, călătoriile”, ne-a mai spus târgovişteanca.

Promovează România frumoasă

Unul dintre planurile sale pentru acest an este promovarea României, mergând pe ideea că este datoria noastră faţă de ţara în care trăim să o cunoaştem şi să o înţelegem.





“Uneori ne axăm pe locuri cât mai îndepărtate şi uităm să ne îndreptăm atenţia către cele mai apropiate de noi. Mi-ar plăcea să dezvolt un proiect de promovare a judeţului Dâmboviţa, pentru că sunt mândră de locurile în care m-am născut şi către care m-am întors, de fiecare dată, iar potenţialul pe care judeţul nostru îl are este unul foarte mare. Lumea porneşte cu noi şi de la noi, iar uneori este suficient doar să privim cu mai multă atenţie în jurul nostru”, crede Oana.

Ce o motivează

Scopul declarat al articolelor sale este să determine cât mai multe persoane să călătorească în cât mai multe locuri şi, mai ales, să le determine să îşi urmeze visurile, indiferent de natura pe care o au.

“Mă bucur când văd în jurul meu oameni fericiţi şi m-aş bucura dacă aş şti că şi eu contribui la descoperirea lucrurilor care îi fac fericiţi, indiferent că vorbim despre o excursie sau despre oricare altă provocare ce se transformă într-o reuşită. Iubesc provocările şi iubesc oamenii care ştiu să răspundă frumos provocărilor. Şi ştiu că lucrurile pe care ni le dorim şi pentru care ne implicăm, vor ajunge la noi, la un moment dat”, mai spune tânăra.

Oana are un loc de muncă stabil, iar călătoriile sunt consumate în timpul liber. Se documentează destul de mult şi încearcă pe cât posibil să se dezvolte pe toate planurile.

“Îmi place să am în permanenţă un proiect la care să lucrez, un obiectiv de îndeplinit iar acum le-am adunat pe toate într-unul mai mare: dezvoltarea blogului şi a tuturor elementelor conexe. Pentru că am pornit pe acest drum, am făcut paşi mari, am vrut să fac lucrurile cu simţ de răspundere şi să continui aşa”, adaugă ea.