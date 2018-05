Crima de la coafor, care a şocat o ţară întreagă. Ancheta IGPR în acest caz, care îl vizează pe şeful IPJ Dâmboviţa, va fi gata într-o săptămână

Şeful Poliţiei Dâmboviţa, comisar-şef de poliţie Danil Zepişi, este cercetat de Direcţia Control Intern a IGPR în cazul crimei din coaforul din Titu. Anunţul a fost făcut, luni, 12 martie, de şeful Poliţiei Române, chestorul Cătălin Ioniţă. Acesta a precizat că „situaţia denotă superficialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu“. Alături de Zepişi mai sunt cercetaţi şi şeful Poliţiei Titu, dar şi patru subalterni.

"Este aproape de finalizare şi o verificare care priveşte cazul de la Titu. Încă nu am văzut raportul final, însă vă asigur că este un raport serios. Probabil că va fi prezentat ministrului cu propunere de măsuri săptămâna viitoare şi vă asigur că dacă lucrurile sunt probate, dacă există vreun gram de vinovăţie nu voi fo tolerantă sau ezitantă", a a declarat ministrul MAI, Carmen Dan, vineri, 18 mai, la Târgovişte.

CE S-A ÎNTÂMPLAT

Raportare eronată la IGPR

Iniţial, IPJ Dâmboviţa a informat IGPR, printr-un raport, că victima a făcut o singură sesizare la 112, repartizată spre verificare la Poliţia oraşului Titu, unde a primit soluţie de clasare.

De asemenea, în acelaşi raport, s-a făcut referire şi la dosarul penal, înregistrat în anul 2011 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, în care militarul acuzat acum de crimă a fost cercetat lovire sau alte violenţe şi distrugere.

„Au existat în spaţiul public mai multe afirmaţii ale rudelor femeii ucise, în sensul că starea de tensiune şi ameninţările la care a fost supusă victima fuseseră aduse la cunoştinţa Poliţei din Titu, de mai multe ori, anterior omorului. Am cerut atunci să verific acele afirmaţii şi am cerut Direcţiei Control Intern din cadrul IGPR să facă o investigaţie în acest caz. Vă pot confirma că, în urma verificărilor făcute, s-au identificat posibile abateri disciplinare, motiv pentru care am înaintat materialul conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi am propus cercetarea prealabilă a inspectorului şef al IPJ Dâmboviţa, pentru că această funcţie intră în competenţa de numire a ministrului“, a precizat Ioniţă.