CinEd România organizează  o sesiune de formare pentru bibliotecarii publici din judeţul Dâmboviţa

În 2016, pentru gimnaziu şi liceu, Societatea Culturală NexT a organizat în cadrul programului CinEd training-uri pentru 211 cadre didactice şi bibliotecari publici din 6 oraşe, precum şi proiecţii gratuite pentru tineri, în 14 localităţi din ţară. La activităţi au participat peste 1300 de elevi, din clasele V – XII, care au descoperit diversitatea cinemaului european şi s-au familiarizat cu filmul de artă şi limbajul cinematografic.

Formările şi proiecţiile CinEd organizate de Societate Culturală NexT au fost însoţite în 2016 de invitaţi speciali, critici de film precum Andrei Gorzo, Ileana Bîrsan şi Gabriela Filippi. Aceştia au facilitat analiza filmelor propuse, precum şi dialogurile cu elevii, cadrele didactice şi bibliotecarii.

CinEd – European Cinema Education for Youth este o iniţiativă ambiţioasă de cooperare europeană, care a debutat anul trecut prin efortul comun al mai multor organizaţii culturale din 7 state - Franţa, Portugalia, Spania, Italia, Bulgaria, Republica Cehă şi România. Începând cu 2017, Finlanda s-a alăturat efortului comun pentru dezvoltarea educaţiei cinematografice în randul tinerilor. În România proiectul este coordonat de Societatea Culturală NexT pentru nivelul gimnazial şi liceal.

Pe 15 februarie, în Târgovişte, de la ora 11:30 la sediul Bibliotecii Judeţene "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa (str. Stelea, nr. 2) are loc o sesiune de formare adresată bibliotecarilor. Participarea este gratuită, iar coordonatorul va fi criticul de film Andrei Gorzo.

Filmele din catalogul CinEd sunt disponibile într-o varietate de formate ce vor putea fi proiectate în spaţii diverse, inclusiv în săli de clasă sau biblioteci. Platforma online este uşor de folosit de către facilitatorii educaţionali care doresc să participe la iniţiativă şi să organizeze proiecţii pentru elevi. Accesul este gratuit atât pentru descărcarea filmelor cât şi pentru accesarea materialelor pedagogice.

Activităţile educaţionale pe care le propune programul CinEd ajută la dezvoltarea abilităţilor elevilor de a analiza, înţelege şi interpreta un mesaj audio-vizual, contribuind la formarea unui public activ, precum şi la apropierea de cinematografie ca artă şi industrie.

Printre oraşele în care programul CinEd va ajunge anul acesta se numără Bucureşti, Braşov, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, Alexandria şi Târgovişte.

Activităţile CinEd din judeţul Dâmboviţa se desfăşoară în cadrul parteneriatului strategic pe termen lung dintre Societatea Culturală NexT şi platforma naţională România EduCaB via Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa – Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. România EduCaB s-a lansat în 2015 şi are ca principal scop creşterea capacităţii bibliotecilor publice de a răspunde nevoilor locale, catalizând resurse educaţionale pentru activarea unor mecanisme de dezvoltare durabilă în comunităţi.

CinEd este un proiect iniţiat de Institutul Francez din Paris, în parteneriat cu Cinemateca Franceză şi implementat în România de Societatea Culturală NexT (pentru nivelul gimnazial şi liceal) şi de Asociaţia Culturală Macondo (pentru nivelul primar).

CinEd este un program co-finanţat de programul Europa Creativă/Media al Uniunii Europene.

Cu sprijinul: Centrului Naţional al Cinematografiei din România.

Parteneri: Europa Cinemas, Ambasada Franţei în România, Institutul Francez din România, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile CinEd dedicate profesorilor şi elevilor de gimnaziu şi liceu, ne puteţi scrie la: cined@nextproject.ro