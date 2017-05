Cine i-ar putea lua locul în Parlamentul României lui Leo Badea, dacă acesta va accepta propunerea de a prelua ASF

Viitorul şef al Autorităţii de Supraveghere Financiară ar putea fi actualul preşedinte al Comisiei de Buget Finanţe a Camerei Deputaţilor, Leonardo Badea, dacă propunerea lui Liviu Dragnea va fi acceptată.

Liderul PSD a anunţat la Alexandria că Badea va fi propunerea PSD pentru şefia ASF . El spune despre Badea că ar fi "o persoană eficientă la conducerea Autorităţii", transmite Digi 24.

Adrian Ţuţuianu, speră că Leonardo Badea va accepta această funcţie onorantă şi are convingerea că acesta va reuşi din toamnă să obţină un mandat întreg de 5 ani la şefia ASF. Totodată, plecarea lui Leonardo Badea generează „schimbări de trupe” şi la nivelul conducerii Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Funcţia de preşedinte al ASF nu este compatibilă cu cea de deputat, aşa că va trebui să se producă o înlocuire şi la nivel parlamentar, iar următoarea persoană pe lista de deputaţi a judeţului este actualul vicepreşedinte al CJD, Claudia Gilia.

Preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu a anunţat că a analizat deja situaţia de la Consiliul Judeţean şi are mai multe variante pentru reîntregirea echipei de conducere a forului administrativ judeţean, dacă Claudia Gilia va alege să plece la Parlament.

„Este onorant pentru PSD Dâmboviţa că un om pe care l-am promovat şi susţinut pe lista de parlamentari a dovedit, din calitatea de preşedinte al Comisiei de Buget - Finanţe, că înţelege foarte bine subiectul ASF, gestionează piaţa asigurărilor şi piaţa de capital, o zonă extrem de complicată. Vom avea un parlamentar nou, pe listă urmează Gilia Claudia, cu care am avut o discuţie şi am rugat-o să-şi clarifice opţiunile, adică dacă rămâne la Consiliul Judeţean sau dacă merge spre Parlament. În raport de decizia doamnei Gilia, va trebui să revedem formula de conducere de la Consiliul Judeţean, dar astea le vom rezolva după ce avem făcut primul pas, adică după ce Leonardo Badea acceptă şi va fi nominalizat pe procedura legală. I-am spus lui Leonardo Badea ceea ce mi-a spus mie domnul Dragnea când am primit Comisia de Control Parlamentar a SRI şi anume că o pot refuza doar dacă sunt în altă echipă. Observaţi că, după atâţia ani, PSD Dâmboviţa este extrem de bine reprezentat în tot ce înseamnă structuri centrale de putere. Avem soluţii mai multe şi pentru Consiliul Judeţean, depinde de ce decizie va lua Claudia Gilia”, a declarat preşedintele PSD Dâmboviţa, senator Adrian Ţuţuianu.