Cinci lucruri importante de care trebuie să ne ocupăm obligatoriu înaintea unei călătorii cu avionul

Nu lăsa bagajul pentru ultimul moment

Nu îţi face bagajul pe ultima sută de metri. Sigur vei uita ceva şi, mai mult decât atât, somnul poate fi compromis pentru că nu mai ai timp de nimic.

“De fiecare dată mi-am propus ca seara dinaintea plecării să mă găsească stând în pat, relaxându-mă, având bagajul pregătit (dacă spun să fie cu o zi înainte, ar fi prea mult, dar o seară este suficientă). Ei bine, nu! Niciodată! Nu-mi amintesc să fi dormit mai mult de o oră sau două înaintea vreunei excursii, cum nu îmi amintesc să fi terminat (sau chiar început) bagajul mai devreme de miezul nopţii”, scrie bloggeriţa Oana Grozavu pe platforma sa visatorprinlume.ro.

Aveţi grijă ce şi cum împachetaţi

Înainte de zbor trebuie să ştiţi exact cu ce el de bagaj aveţi voie să treceţi de punctul de control. Este foarte important să nu aveţi în bagaj lucruri interzise, precum şi să împachetaţi corespunzător lichidele, dar şi aparatele electronice.

“Este neplăcut să ni se desfacă bagajul la aeroport sau chiar să ni se confişte lucruri, aşa că cel mai bine este să ne asigurăm că respectăm toate regulile pe care călătoria cu bagajul de mână le presupune. Lichidele trebuie împachetate separat, toate într-o pungă care se sigilează, pot avea maxim 1 kg împreună, iar recipientele în care sunt ambalate individual maxim 100 g. Acestea sunt regulile, le respectăm. Nu cremă de 200 g, chiar dacă nu mai avem nimic altceva şi nu depăşeşte pragul de 1 kg, deoarece ne va fi confiscată”, mai spune Oana Grozavu.

De asemenea, este bine ca electronicele să fie încărcate pentru a putea face dovada, la cerere, că sunt funcţionale.

Întocmiţi itinerariul pentru a nu rata locurile importante

“Localurile au farmecul lor, îmi place să le descopăr, dar, dacă nu acesta este scopul principal al călătoriei (poate fi o experienţă culinară, de ce nu?), parcă mi-ar plăcea ca cea mai mare parte a timpului să fie alocată vizitării, iar terasele să completeze acest lucru şi nu invers”.

Asiguraţi-vă că aveţi biletele de avion pregătite şi/ sau check-inul făcut

Printre lucrurile de care nu trebuie să uităm se numără şi “check-inul” (înregistrarea pasagerilor) care se poate face online cu câteva zile înainte de plecare, sau chiar cu câteva ore înainte, în funcţie de operator.

“Veţi primi electronic şi biletele, dacă faceţi check-in online. Eu mi le salvez, de obicei, în aplicaţia wallet a telefonului. Însă am trecut şi prin următoarea situaţie: compania nu avea aplicaţie pentru telefon, aşa că singura variantă era să printez biletul. Nimic deosebit, aţi putea spune. Aşa este, însă era cam 12 noaptea, imprimanta nu funcţiona, iar eu la 6 dimineaţa aveam zbor”

Prioritate – ora de îmbarcare

Se întâmplă de multe ori ca avionul cu care veţi zbura să nu poată decola la ora stabilită, însă, la fel de bine îşi poate urma orarul stabilit. Cel mai bine este să vă luaţi o marjă de două ore înainte de îmbarcare, timp necesar pentru verificarea biletelor sau pentru controlul de securitate, unde puteţi prinde nişte cozi interminabile.

De asemenea, dacă veniţi la aeroport cu maşina proprie trebuie să mai luaţi în calcul şi timpul necesar găsirii unui loc de parcare.

De regula, check-inul (inregistrarea pasagerilor), la majoritatea companiilor care opereaza in Europa (zboruri continentale), se inchide cu aproximativ 40 de minute inainte de decolare (plus, minus 5-10 minute in functie de companie).