Amănunte macabre despre interlopul care şi-a înjunghiat concubina de 8 ori. „A stat cu ea în cameră să i se scurgă tot sângele. M-a sunat că e moartă“

Interlopul, pe numele său de stradă “Piperash” în vârstă de 34 de ani, din Titu, fiul lui " Interlopul, pe numele său de stradă “Piperash” în vârstă de 34 de ani, din Titu, fiul lui " Strugurel ", a luat foc atunci când în telefonul iubitei sale a văzut un mesaj compromiţător, de la un alt bărbat. De altfel, aceasta îi spusese de câteva zile lui Piperaş că vrea să se despartă de el.

“Am aflat că are telefonul la mama ei pitit şi că ţine legătura cu altcineva. Mi-a spus că vrea să plece de lângă mine. A început să îmi bage mâna în gât atunci când i-am reproşat, apoi am început să o lovesc eu. Am bătut-o cu pumnii, i-am at o palmă”, a declarat Piperaş Stoica.

Cel care a sunat la Poliţie a fost un vecin al agresorului, care a auzit scandal în apartament.

“M-a sunat să îmi spună că e moartă”

Chiar dacă a ajuns pe mâinile anchetatorilor, bărbatul este tot cu gândul la femeia pe care spune că o iubeşte, deşi era la un pas să o omoare.

“M-a sunat să îmi spună că e moartă şi că a înjunghiat-o. A aşteptat 30 de minute ca să i se scurgă tot sângele. Era incoştientă. Cum să spună medicul legist că viaţa nu i-a fost pusă în pericol? E bătaie de joc”, ne-a spus mama femeii.



Victima se află acum pe patul de spital şi a fost operată pentru a fi ţinută în viaţă.

“El a aflat că voiam să plec şi i-am spus că nu mai vreau să stau cu el. El atunci m-a atacat, mi-a dat cu pumnul în faţă, cu cuţitul în spate. Am şapte lovituri în spate şi una în picior. Este un proxenet care a vrut să se foloseacă de mine. Nu este nimic advărat din ce spune. Are nevastă şi copil de şase luni. Mi-e foarte frică de el. Mă urmărea cum ieşeam din casă, dar şi pe fata mea de 8 ani care mergea la şcoală”, ne-a spus femeia atacată.

Medicii de la Târgovişte spun că viaţa victimei a fost pusă în pericol. Nu de aceeaşi părere este şi medicul legist care a examinat-o, motiv pentru care a încadrat fapta doar la violenţă în familie.

“Femeia prezenta politraumatisme multiple, cranio-cerebrale, cranio-faciale, escoriaţii şi plăgi înjunghiate, în deosebi în regiunea toracică. A fost operată şi acum se află în afara oricărui pericol”, a declarat dr. Elena Firoiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile şi riscă până la cinci ani de închisoare pentru violenţă în familie .

