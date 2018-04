Ce pedeapsă a primit un adolescent care a omorât o bătrână de 70 de ani după ce, în prealabil, a încercat s-o violeze

Tribunalul Suceava a dispus internarea lui Vlăduţ Vasile Puşcaşu pe o perioadă de trei ani şi patru luni într-un centru de detenţie, după ce a fost trimis în judecată pentru tâlhărie calificată şi tentativă de viol. Rudele femeii au cerut schimbarea încadrării juridice în omor calificat, însă fără succes. Deciza judecătorilor nu este una definitivă.

Puşcaşu, pe când avea vârsta de 15 ani, a intrat în casa unei bătrâne de 70 de ani, din oraşul Milişăuţi, a bătut-o şi a încercat să întreţină relaţii sexuale cu aceasta, însă actul sexual nu a avut loc. În urma loviturilor primite, femeia a decedat. În primă fază, adolescentul a negat comiterea crimei dând vina pe un alt tânăr de 21 de ani, care a fost arestat preventiv pentru mai bine de două luni de zile pentru o crimă ce nu a săvârşit-o. Criminalul şi-a recunoscut fapta, spunând însă că nu a vrut să o omoare pe bătrână, ci doar să o violeze.

La data de 22 mai 2014 o femeie de 70 de ani, din Milişăuţi, a fost găsită moartă în propria ei casă. Garafina Moţoc locuia singură însă săptămânal era vizitată de un nepot din municipiul Suceava. Bătrâna suferea de mai multe boli şi mergea foarte greu. Nepotul femeii a găsit-o pe aceasta fără suflare în casă şi dezbrăcată de la brâu în jos. Corpul bătrânei era deja în putrefacţie, semn că era moartă de câteva zile.

Vecinii ei au spus că nu au mai văzut-o pe femeie de aproape o săptămână. Mai mulţi ofiţeri de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi un procuror criminalist au ajuns la faţa locului, deoarece pe trupul Garafinei Moţoc erau mai multe urme de violenţă. Corpul acesteia a fost ridicat şi dus la Serviciul de Medicină Legală, medicii stabilind în urma necropsiei preliminare că bătrâna a decedat prin asfixiere mecanică prin strangulare.

În acest caz au existat încă de la început suspiciuni de viol, însă acest fapt nu a putut fi confirmat sau infirmat de rezultatele preliminare ale necropsiei. La început cei doi suspecţi, Vlăduţ Vasile Puşcaşu (15 ani) şi Mădălin Vasile Paşcu (21 de ani) se acuzau reciproc de violul bătrânei. Dacă minorul de 15 ani a spus că după ce a luat cei 600 de lei din casa femeii a ieşit afară şi l-a aşteptat pe Mădălin Vasile Paşcu, pe care l-a văzut că o violează pe victimă, Paşcu a precizat că Vasile Vlăduţ Puşcaşu este cel care a abuzat sexual de bătrâna în vârstă de 70 de ani, deoarece el nu intrat în casa acesteia.

„L-am văzut pe Paşcu cum a început să o lovească pe bătrână cu palmele şi mai apoi cu un leaţ în zona feţei şi a corpului, strigându-i <<c***o, dă-mi banii!>>, am cotrobăit prin cele două camere, n-am găsit nimic şi am revenit în hol. Aici, Paşcu era peste bătrână, am observat că era culcată la pământ, pe spate, fusta îi era ridicată, iar în acel moment Paşcu se încheia la nasturii de la pantaloni. După aceasta Paşcu a început să o electrocuteze pe bătrână în zona abdomenului, direct pe piele, strigând să-i dea banii. Paşcu mi-a dat 200 de lei, mi-a spus că a luat 600 de lei”, a declarat Vlăduţ Puşcaşu în faţa procurorilor suceveni, imediat după comiterea crimei.

La mijlocul lunii august 2014, Mădălin Vasile Paşcu a fost reţinut de poliţiştii suceveni. În urma unor percheziţii făcute de oamenii legii s-a stabilit că acesta, împreună cu Vlăduţ Puşcaşu, de 15 ani, din comuna Arbore, au dat două spargeri la două magazine. Cei doi au fost atunci reţinuţi, însă judecătorii i-au lăsat în libertate considerând că nu prezintă un pericol pentru societate.

Adolescentul de 15 ani şi-a tot schimbat declaraţiile pe parcursul urmăririi penale

Vasile Mădălin Pascu a petrecut în Arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava două luni de zile pentru crima pe care a susţinut că nu a comis-o. Mandatul său de arestare preventivă a fost prelungit în două rânduri, el fiind eliberat la data de 6 august 2014, după ce procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, deoarece probele avute împotriva sa nu era foarte concludente.

Paşcu a fost testat de două ori cu detectorul de minciuni. La primul test, răspunsurile date de el nu au relevante, în timp ce la cel de-al doilea test a ieşit că a fost sincer. Celălalt suspect din dosar, Vlăduţ Puşcaşu nu a putut fi supus testului poligraf, din cauza vârstei de 15 ani.

Procurorii au cerut să fie recoltate probe biologice de la cei doi suspecţi în cazul omorârii bătrânei de 70 de ani, pentru stabilirea ADN-ului. Rezultatele acestor probe au arătat faptul că Paşcu, principalul suspect din dosar, nu a călcat în casa Garafinei Moţoc. Pentru a fi siguri că individul din Mureş nu a avut nici o implicare în omorârea bătrâne din Milişăuţi, oamenii legii au cerut ca testele ADN să fie repetate, însă rezultatul a fost acelaşi. Anchetatorii suceveni au rămas cu un singur suspect şi anume cu Vlăduţ Puşcaşu, care între timp a devenit major.

Pe parcursul urmăririi penale, adolescentul şi-a schimbat declaraţiile şi a explicat că el ar fi comis oribila crimă de unul singur. Totuşi, anchetatorii nu au pus mare preţ pe cele spuse de Puşcaşu, considerând că încearcă să acopere pe cineva, punând încă de la început totul în cârca lui Vasile Mădălin Paşcu.

La data de 20 ianuarie 2017, Vlăduţ Puşcaşu a fost testat cu aparatul poligraf, picând testul. Acesta a recunoscut în faţa anchetatorilor că el a fost cel care a omorât-o pe bătrâna de 70 de ani şi că a fost singur în locuinţa acesteia. Tânărul a mai spus că nu a vrut să o omoare pe femeie, ci doar să întreţină relaţii sexuale cu ea. Deşi a recunoscut crima, Puşcaşu a fost cercetat în stare libertate, fără a fi luată asupra lui vreo măsură preventivă.

