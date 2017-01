Spital din România unde se fac economii la buget: „Una este să cumperi o serigă cu 5 lei şi alta este să dai 20 de lei“

Spitalul Orăşenesc din Ţăndărei s-a aflat în 2011 pe lista unităţilor medicale desfiinţate, fiind considerat ineficient din punct de vedere financiar pentru Ministerul Sănătăţii. Pauza de activitate a durat un an, spitalul fiind redeschis în noiembrie 2012, printr-o decizie a Guvernului României. De atunci şi până în prezent, unitatea medicală a devenit un model de bună practică în privinţa gestionării fondurilor publice pentru sănătate. Anual, Spitalul Orăşenesc din Ţăndărei primeşte de la stat un milion de lei pentru a-şi putea desfăşura activitate.

În ciuda fondurilor mici, reprezentanţii unităţii medicale reuşesc să facă economii considerabile. Potrivit informaţiilor, atât în 2015, cât şi în 2016, unitatea medicală din judeţul Ialomiţa a reuşit să economisească 600.000 de lei. Reprezentanţii spitalului din Ţăndărei explică faptul că acest lucru a fost posibil datorită faptului că nu risipesc banii pe medicamente şi materiale sanitare cumpărate la preţuri astronomice.

„Am purtat o discuţie cu medicii şi i-am întrebat de ce au nevoie. Analizând preţurile am ajuns la concluzia că se pot cumpăra medicamente sau materiale sanitare eficiente şi la preţuri mai mici. De exemplu, una este să cumperi o seringă cu 5 lei şi alta este să cumperi aceeaşi seringă, cu 10 sau 20 de lei” explică Maria Constantin, managerul Spitalului Orăşenesc Ţăndărei.

Fonduri pentru investiţii

Fondurile economisite în fiecare an sunt investite pentru dotarea cu aparatură medicală performantă. Conducerea unităţii medicale din Ţăndărei susţine faptul că banii rămaşi necheltuiţi în ultimii doi ani vor fi investiţi pentru noi dotări. „Intenţionăm să dotăm laboratorul de analize medicale cu echipamente noi. De asemenea, dorim să achiziţionăm şi un ecograf mai performant. Mereu am făcut aşa cu banii pe care am reuşit să-i economisim” mai spune managerul Maria Constantin. În cadrul Spitalului Orăşenesc Ţăndărei îşi desfăşoară activitatea 111 angajaţi. Unitatea medicală externează lunar între 150 şi 250 de pacienţi, deservind 40.000 de locuitori din zona de est a judeţului Ialomiţa.

