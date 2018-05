Povestea mecanicului de locomotivă care acuză că se fură din vagoane, sub nasul poliţiştilor: la o frânare se pot strânge 100 de saci cu cereale sau cărbune

Tatăl său a fost ceferist o viaţă, l-a luat de mic pe calea ferată şi l-a învăţat că banul se câştigă cinstit, doar prin muncă. Nu suportă hoţia şi este convins să fiecare trebuie să-şi facă datoria cât poate de bine acolo unde este angajat.



„În acest caz, am fost intrigat de pasivitatea celor doi poliţişti care stăteau pe peron şi fumau , iar sub ochii lor se petrecea o fărădelege. M-a deranjat faptul că mi-au adresat injurii, în loc să acţioneze şi să-i oprească pe hoţi. Am făcut plângere la Poliţia TF Constanţa, pentru a lua măsuri. Mi s-a părut o situaţie incredibilă, un lucru care nu trebuie trecut cu vederea. Este inacceptabil faptul că Poliţia nu a făcut nimic, sunt funcţionari publici plătiţi din banii noştri, iar prin această atitudine consider că şi-au dezonorat funcţia şi uniforma pe care le poartă. Am fost înjurat prin staţie, am martori care au asistat la discuţie“, spune tânărul.