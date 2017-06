Maşină de 15.000 de euro pentru şeful Spitalului de Urgenţă Slobozia. În rest, instituţia publică are datorii imense

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia s-au cheltuit 15.000 de euro din fonduri publice pentru a-i achiziţiona managerului Mariana Iancu o maşină de serviciu nouă. Este vorba despre un vehicul de teren marca Suzuki Vitara, echipat cu funcţiile de bază. Toate acestea în condiţiile în care unitatea medicală dispune de un automobil de serviciu. Este vorba despre o maşină Dacia Logan, care stă parcată în curtea din spate a spitalului.

Deşi achiziţia a făcut vâlvă printre angajaţi, managerul Mariana Iancu o consideră oportună. „Nu iau maşina cu mine, este a instituţiei! Am preferat să cheltui banii pe ceva care să rămână, nu pe studii de fezabilitate care au preţuri similare. De când sunt aici m-am deplasat numai cu maşina personală, pe banii mei! Pe banii mei am avut întâlniri cu doctorii care au venit la spital, am încheiat contracte... Nu cred că m-am angajat să aduc bani de acasă. Consider că muncesc pentru banii pe care-i câştig şi am acest drept de a solicita o maşină nouă ca să-mi fac treaba la muncă!”, a declarat Mariana Iancu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.

Datorii imense

Mai mult decât atât, la momentul de faţă Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia întâmpină grave probleme financiare, din cauza neonorării unor debite pe care le-a înregistrat. Unitatea medicală are datorii de imense în urma a două procese pe care le-a pierdut în instanţă.

Unul dintre ele se referă la despăgubirea de 500.000 de euro pe care trebuie să o acorde familiei unei fetiţe paralizată la naştere de un medic angajat la spitalul din Slobozia, iar celălalt litigiu se referă la acordarea a 300.000 de lei propriilor angajaţi. Acţiunea face referire a procesul intentat de personalul spitalului pentru neplata tichetelor de masă, în perioada 2013 – 2016. La toate acestea se adaugă şi datoriile curente faţă de furnizorii de medicamente, echipamente medicale sau utilităţi.