„Cina cea de taină“ a lui Da Vinci a ajuns goblen. O româncă a lucrat doi ani pentru lucrarea de 1 metru şi jumătate lungime

Fostă profesoară de biologie la Şcoala Nr. 6 din Slobozia, Aurica Chiorţan (68 de ani) a iubit încă din copilărie arta ţesutului şi formele pe care aţa cusută pe pânză le poate lua. „La noi acasă a fost mereu o tradiţie pentru ţesutul tradiţional. Am învăţat de la bunica mea să ţes pe etamină, tot felul de motive folclorice” rememorează pensionara.

Pasiunea pentru goblenuri, ţesăturile care permit artiştilor artizanali să creeze replici ale operelor de artă celebre prin utilizarea unei pânze speciale şi a unor aţe colorate, a descoperit-o însă la tinereţe, datorită unei vecine. „Am văzut la o vecină care lucra şi am rugat-o să mă înveţe şi pe mine. Mi s-a părut foarte simplu şi am decis să încerc şi eu” susţine Aurica Chiorţan.

Zestre pentru nepoţi

Pasiunea pentru goblenuri a fostei profesoare de biologie durează de mai bine de 20 de ani. În prezent, în apartamentul în care locuieşte a strâns peste 600 de piese. Mai mari sau mai mici, goblenurile pe care Aurelia Chiorţan le-a realizat întruchipează sfinţi, fecioare ţinând în braţe prunci, naturi moarte dar şi replici ale unor tablouri realizate de pictori cunoscuţi, precum Nicolae Grigorescu sau Vincent Van Gogh. Tehnica de lucru a goblenului este destul de simplă. Cei pasionaţi de această artă achiziţionează un set care conţine imaginea care trebuie ţesută pe pânză, precum şi aţele colorate astfel încât imaginea din fotografie, odată cusută, să semene cu ţesătura. Fiecare model se realizează prin metoda punctului împuns, la final aţele legându-se unele de altele. „Ceea ce este cel mai important este ca imaginea de pe faţa pânzei să fie identică cu cea de pe spate. Dacă acest lucru nu se realizează, înseamnă că nu s-a lucrat bine, aşa cum scrie în instrucţiuni” explică Aurica Chiorţan.

Opera de suflet

Cea mai îndrăgită ţesătură a colecţiei pe care Aurica Chiorţan o are în apartament este o replică a celebrei picturi italiene, „Cina cea de taină”. Goblenul realizat de artista pensionară are o lungime de un metru şi jumătate, fiind confecţionată cu ajutorul unor fire speciale, comandate tocmai de la Paris. Bătrâna explică faptul că a ales special aceste tipuri de fire, datorită intensităţii culorilor şi a faptului că textura aţelor este mult mai rezistentă. Iar pentru a realiza această replică ţesută pe pânză pensionara a avut nevoie de doi ani. „Este lucrarea sufletului meu, tocmai de aceea am decis să o fac să fie cât mai specială. Am lucrat la ea cu foarte mult drag şi îmi place tare mult ceea ce am reuşit să realizez. Am început mai întâi chipurile apostolilor, apoi cu masa la care ei stau, iar la final fundalul. Firele sunt speciale pentru că au fost confecţionate să reziste mai bine de 20 de ani fără să se decoloreze” mai spune pensionara. Artista specializată în ţesutul goblenurilor susţine faptul că în ţară doar alte două femei au reuşit să realizeze o replică a picturii „Cina cea de taină” la dimensiunile pe care ea le-a propus.

Expoziţie cu vânzare

În săptămâna mare, Aurica Chiorţan a decis să le prezinte locuitorilor din Slobozia o parte din colecţia sa de goblenuri, într-o expoziţie cu vânzare, organizată în foaierul de la intrarea în Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din oraş. Înconjurată de celelalte piese, „Cina cea de taină” atrage atenţia imediat, atât datorită dimensiunii, cât şi culorilor intense pe care pânza le proiectează prin geamul de sticlă care o acoperă. Deşi celelalte goblenuri mai mici sunt de vânzare, având preţuri cuprinse între 50 şi 80 de lei, pensionara Aurica Chiorţan susţine faptul că „Cina cea de taină” este nepreţuită. „Am adus-o aici să le arăt tuturor oamenilor ce înseamnă să fii pasionat” spune bătrâna.