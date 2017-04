Salariaţii Gărzii de Mediu, în grevă pentru două ore. Lider: „Ultima mărire a însemnat, de fapt, cuprinderea unor stimulente în salariu“

Între orele 14,00-16,00, angajaţii Gărzii de Mediu Olt vor fi, asemeni colegilor din ţară, în grevă de avertisment, ceea ce înseamnă că lucrările de teren, cele de birou şi lucrul cu publicul vor avea de aşteptat. Zeci de dosare ale fermierilor care accesează bani europeni sunt, printre altele, la acest moment, pe biroul comisarilor de mediu, aşteptând evaluarea şi un aviz.

„Noi am purtat discuţii la nivelul ministerului, am aşteptat şi un răspuns, nu ni s-a transmis unul clar, aşa că am declanşat procedurile. Dacă nici acest demers nu va fi luat în seamă, cel mai probabil vom declanşa greva generală, undeva în jurul datei de 2 mai“, a declarat liderul comisarilor olteni, Aura Mandache.

Principala revendicare a comisarilor este creşterea salariilor, iar ca punct de reper sunt salariile colegilor din Garda Forestieră, la început colegi în acealşi minister, aproape duble. Astfel, a precizat Mandache, dacă nivelul mediu al salariilor comisarilor de mediu este 2.000 lei, colegii din Garda Forestieră încasează, în medie, 4.000 lei. „Nu avem mari speranţe nici de la legea salarizării. Conform proiectului, la noi creşterile ar urma să vină în 2021“, a mai spus Mandache.





