Românul care a făcut cunoscute plantele folosite de străbunici pentru „acoperişul verde“: „ Te gândeşti: mă, uite că asta ar fi o oportunitate!“

Plantele perene suculente, rezistente în exterior, care necesită o îngrijire minimă, în schimb oferă un spectacol total, le-au oferit membrilor familiei Bobiş posibilitatea să facă exact ceea ce-şi doresc şi să şi obţină profit din asta. Sempervivum, încă prea puţin căutate la noi, au făcut senzaţie la ultima ediţie a Expo-Flora din Slatina, judeţul Olt, care s-a desfăşurat în perioada 10-13 mai.

Principesa Margareta a admirat plantele la expoziţia din urmă cu o săptămână, din Bucureşti FOTO: Facebook/Sempervivum Romania

„Noi am fost până acum câţiva ani de zile crescători de plante suculente şi alte plante care nu rezistă afară, dar din cauza unui accident nefericit a trebui să renunţăm la aceste plante şi ne-am orientat spre plante făcute pentru exterior, care nu necesită seră, nu necesită îngrijire pe timp de iarnă. Dar am rămas pe specificul nostru – plante suculente, perene“, începe Sorin Bobiş povestea. Este din Cluj, are 52 de ani şi este de profesie inginer constructor, însă precizează că nu a profesat. În afaceri a intrat la scurt timp după 1989, însă de 12 ani se ocupă exclusiv de cultivarea plantelor. A început cu cactuşi, din pasiune, iar pentru această pasiune a colindat lumea şi a găsit soiuri variate, punând pe picioare ceea ce la un moment dat a devenit o firmă de referinţă în domeniu – Adaria Garden.

„Am început ca şi colecţionar, mulţi au început aşa“

„Am făcut construcţii, eu n-am profesat niciodată. Din ’90 am propria mea afacere, care n-a fost întodeauna cu florile, dar din 2006 mă ocup numai de plante şi şi trăiesc din asta. Am început ca şi colecţionar, mulţi au început aşa. Începi să colecţionezi plante care-ţi plac, mie mi-au plăcut cactuşii, şi după aceea îţi dai seama că n-ai de unde să le procuri, şi te plimbi prin toată lumea să le găseşti şi te gândeşti – mă, uite că asta ar fi o oportunitate.





Familia Bobiş - foto Facebook/Sorin Bobis

Te simţi, aşa, un pic ciudat. Trăieşti într-o ţară în care, uite, nimănui nu i-a trecut prin cap să facă aşa ceva. Am şi spus că noi ne-am autodenumit, am ocupat domeniul Sempervivum Romania, sempervivum.ro, am făcut pagina, ne-am luat un pic şi de pe la străini, pentru că există Sempervivum Slovenia, cu care noi colaborăm, de altfel, şi altele, în care cunoscătorii s-au adunat în grupuri de discuţii şi fiecare îşi spune păsul. Sunt lucruri interesante. Am format prima dată un grup de discuţii, după care am preluat denumirea şi pe latura comercială. Noi suntem producători particulari, dar am zis – hai să avem un brand, aşa. Noi lucrăm toţi – soţ, soţie, copii şi, har Domnului, avem destui“, a povestit Sorin Bobiş, iar pe pagina lui de Facebook fotografia de familie cu explicaţia „nişte ţărani“ a atras aprecierile numeroşilor prieteni.





Soţia şi fiica, la o expoziţie de profil, la Baia Mare Foto: Facebook/Sorin Bobis

Faptul că sunt proprii lor şefi le oferă o satisfacţie deosebită. Şi, recunoaşte Sorin Bobiş, se şi câştigă, investind muncă şi timp pe măsură. „Niciodată n-o să mă regăsiţi în top 100. Se poate trăi, dar nici într-un caz nu depăşeşti un anumit nivel. Noi trăim fericiţi, dar ce înseamnă fericirea, până la urmă?! Ne asigurăm ziua de azi, poate şi cea de mâine, dar nu e o afacere în care să câştigi bani foarte mulţi. Dincolo de toate, satisfacţia aia că nu semnezi o condică, nu mergi să lucrezi pentru cineva… Noi ne trezim dimineaţa în sera noastră, ne facem treaba…“, explică Sorin Bontiş ce apreciază cel mai mult la hobby-ul care a devenit şi sursă de venit, dar şi o afacere de viitor, pentru care unul dintre copii deja s-a pregătit temeinic, fiind primul licenţiat în ştiinţe agronomice din familie.

„Nu numai că afacerea nu se-ngroapă, ci capătă noi perspective“

Plantele înrudite cu mai sensibilii cactuşi au putut fi achiziţionate la Slatina cu preţuri între 3 şi 10 lei, mai mult decât accesibile pentru vizitatorii Expo-Flora. În a patra zi de vânzări, expozantul a şi dat verdictul: „N-a fost ceva extraordinar, dar n-a fost nici prost, am vândut binişor“. Sempervivum a ajuns însă, prin prezenţa clujeanului, o plantă de acum uşor de recunoscut. Deşi planta se înmulţeşte foarte uşor şi, odată achiziţionată, îţi permite să o foloseşti pentru o varietate de spaţii, pentru că lăstăreşte des, clujeanul nu se teme că afacerea sa va stagna la un moment dat, pentru că îi este foarte clară perspectiva.





La deschiderea Expo-Flora, de la Slatina

„Noi suntem într-o permanentă căutare de forme noi, de culori noi, şi nu numai că afacerea nu se-ngroapă, ci capătă noi perspective“, spune Bobiş, explicând cum variază culorile plantelor care oferă un spectacol extraordinar şi care pot fi baza unor aranjamente exterioare absolut spectaculoase.





„Iarna nu există variaţiile astea de culoare. Culoarea apare din zona de creştere. Planta a fost în timpul iernii gri, şi acum începe să capete tenta aceasta roşie. Cele de doi ani de zile – ca să le obţinem, este o formă un pic forţată, am înlăturat toţi puii. Există o plantă-mamă şi ea lăstăreşte, sunt de fapt nişte stoloni, se înrădăcinează. Se pot face lucruri interesante. Gândiţi-vă numai câte varietăţi sunt. La Cluj, un grup de tineri a făcut un aranjament interesant, se pot scrie de asemenea literele oraşului folosind aceste plante, se pot face o mulţime de lucruri frumoase“, a mai spus Bobiş.





Cei care au rămas pur şi simplu fascinaţi de varietatea de forme au vrut, însă, să ştie dacă şi înfloreşte. „ Dacă-I spui omului că planta o singură dată înfloreşte şi moare, cuplezi două lucruri – bucuria de a o vedea înflorită şi tristeţea de a o vedea că dispare. Dar nu dispare decât cea care se transformă în floare, pentru că, practic, este o transformare, rămân însă puii“, a explicat, cu răbdare, Sorin Bobiş.

Ce este sempervivum şi cum o foloseau străbunicii

Una dintre puţinele plante care „se descurcă pe cont propriu“, umiditatea excesivă fiind singurul lucru de care trebuie ferită, nu le este, de altfel, total necunoscută românilor. Bunicii noştru şi înaintaşii lor o cunoşteau drept urechelniţă şi chiar o foloseau (şi specialiştii o folosesc şi astăzi) în farmacia naturistă.





„Sunt nişte plante foarte adecvate pentru stâncării, pentru borduri, pentru amenajări în jardinière, de exemplu, au avantajul că hibridizând foarte uşor se obţine o varietate foarte mare de forme şi de culori. Te poţi juca un pic cu culoarea şi cu forma şi atunci obţii nişte lucruri foarte interesante. Marele avantaj este că se întreţin foarte uşor, nu au dăunători, practic, odată pusă la sol, o laşi în voia ei, dacă nu te deranjează, pentru că are tendinţa să ocupe tot spaţiul pe care îl are la dispoziţie. De aceea eu recomand totdeauna când ai în vedere o amenajare să te gândeşti că se vor dezvolta, se vor întinde“, a explicat producătorul, care, din discuţiile purtate prin toată ţara cu cei interesaţi, a aflat că în mai toate zonele ţării planta a fost folosită pentru ceea ce astăzi numim „acoperişul verde“.





Sorin Bobiş, la protestele din iarnă FOTO: Facebook/Sorin Bobis

„Noi ne-am plimbat prin ţară cam prin toate zonele geografice. Peste tot sunt oameni care recunosc planta. Vreau să vă spun un lucru care mie mi s-a părut demn de a fi subliniat. Bunicii noştri, sau poate că mult mai în spate, au inventat, fără să breveteze, acoperişul verde. Asemenea plante au fost folosite – se arunca gunoi de grajd pe acoperişul casei şi se plantau astfel de plante care n-au nevoie de nimic să se dezvolte. Asta se întâmpla inclusiv la dumneavoastră în zonă, pentru că dacă-i întrebaţi pe bătrâni îşi vor aminti că au văzut aşa ceva, în zona Timişoarei, şi în alte zone, mi-au povestit aşa ceva. Eu, unul, nu am văzut, ştiu poveştile, dar aş încerca“, a mai spus Sorin Bobiş.