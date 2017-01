Epidemiolog, despre ameninţarea gripei: „Virusurile gripale au căpătat în ultimii ani factor de agresivitate sporit“

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile confirmă o creştere constantă de la o săptămână la alta a numărului cazurilor de infecţii respiratorii, dar şi de gripă, deja sute confirmate în laborator. Au fost înregistrate şi primele decese.

De ce din unele judeţe se raportează mai multe cazuri, din altele mai puţine, s-ar putea explica pe de o parte prin răspândirea virusului, iar pe de alta prin eforturile de depistare şi confirmare. Judeţul Olt este de câteva săptămâni în top 3 naţional în privinţa numărului de cazuri de gripă. În această săptămână bilanţul a ajuns la 33 de cazuri, doar în ultimele cinci zile înregistrându-se 15 cazuri confirmate în laborator. De majoritatea covârşitoare a acestora este responsabil virusul tip A subtip H3N2, cazurile - toate forme medii, spitalizate şi cele mai multe şi externate între timp, cu evoluţie bună - apărând, cu două excepţii, la pacienţi nevaccinaţi antigripal, din toate categoriile de vârstă, începând de la 4 ani şi terminând cu bătrânii. Este acelaşi virus care a făcut autorităţile sanitare din Franţa să reacţioneze, comentând că se confruntă cu o situaţie nemaiîntâlnită în ultimii 20 de ani.

„Noi facem un lucru: invariabil, îi testăm“

De ce atât de multe în acest judeţ şi la ce să ne aşteptăm în continuare am întrebat specialiştii. „Într-adevăr, avem gripe cu duiumul. Noi facem un lucru cu pacienţii care ajung în spitale: invariabil, îi testăm. Avem diagnostic de confirmare. Aşa am ajuns în top, zic eu, pentru că avem o rată de depistare foarte bună. La noi virozele nu rămân numai viroze, formă severă, ci sunt viroze – suspecţi cu virus gripal. Şi iese gripă. Şi în momentul în care laboratorul ţi-a dat prezent gripa sezonieră, gripă tip B,..., noi ce facem, iar o ascundem?! Eu cred că le-am inoculat celor două spitale din judeţ, Slatina şi Caracal, care au secţii de boli infecţioase, un mod de lucru corect, anume ca bolnavul cu simptomatologie specifică să ajungă în secţia de specialitate“, spune medicul-şef al Direcţiei de Sănătate Publică Olt, Marinela Madan.

„În ultimii ani tipul B tinde să devină cel puţin la fel de agresiv ca şi tipul A“

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recomandat ca în compoziţia vaccinului gripal pentru emisfera nordică să se regăsească , pentru sezonul 2016-2017, următoarele trei tulpini: A/California/7/2009 (H1N1), A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008. A rămas tulpina care a făcut ravagii în anii trecuţi (A H1N1, sau gripa porcină), care a devenit o gripă sezonieră, dar s-au introdus cele două tulpini noi, A H3N2 dovedindu-se responsabilă de cele mai multe dintre cazurile de îmbolnăviri înregistrate până acum.

„Nu am avut niciun pacient cu A H1N1 care, şi ea, la rândul ei, a intrat în categoria gripei sezoniere, dar avem în schimb şi tip B. În ultimii ani tipul B tinde să devină cel puţin la fel de agresiv ca şi tipul A. De altfel, este lucru ştiut între specialişti, la 20-30 de ani gripa evoluează sub aspect pandemic. Adică de la o epidemie într-un judeţ, o ţară, două ţări, cuprinde mai multe zone geografice, este o evoluţie firească. Acum, că noi ultima pandemie am avut-o acum 10-12 ani şi că se pregăteşte un nou val pandemic într-un interval mai mic decât cel consacrat în studiile de specialitate, tocmai, denotă faptul că – şi aici pot să confirm – cel puţin începând cu anul trecut se pare că virusurile gripale au căpătat factor de agresivitate sporit, fapt care influenţează şi eficienţa vaccinării antigripale“, spune medicul Marinela Madan.

Ne mai vaccinăm, sau nu

Riscul de a contracta o gripă îl are fiecare dintre noi, vaccinat sau nevaccinat antigripal, confirmă medicii. Statisticile spun însă că, în cazul Oltului, din cei 33 pacienţi diagnosticaţi cu gripă, doar doi făcuseră vaccinul, iar medicii completează, explicând beneficiile vaccinării. „Între a merge pe principiul că, or de ne vaccinăm, or de nu ne vaccinăm, tot facem gripa, şi a alege vaccinul, noi merge pe ultima variantă. Chiar şi dacă nu oferă protecţie 100%, îmi oferă totuşi un suport imunitar care mă face să trec mai uşor prin boală“, completează medicul.

La nivel naţional s-au pus la dispoziţia medicilor de familie, prin DSP-uri, peste 400.000 doze de vaccin, în Olt cea mai mare parte din cele repartizate (25.000 doze la Ministerul Sănăţii şi alte 600 achiziţionate local) fiind administrate. Chiar şi la acest moment, mai spune epidemiologul Marinela Madan, vaccinarea este oportună, costul, în cazul în care vaccinul nu mai este disponibil gratuit, la medicul de familie, nefiind foarte mare. „Nici măcar nu ştiu cu ce să compar. Nu pot să spun că este cât două pachete de ţigări, că s-a banalizat şi oricum, fumătorii tot îşi cumpără ţigări, dar nu este atât de mare încât să nu ne permitem“, mai spune medicul.