De ce apar durerile articulare. Medic: „E ca şi cum cele 4-5 kilograme în plus le-ai căra tot timpul în spate“

Nu doar schimbarea de vreme este responsabilă de durerile pe care le resimţim în diverse perioade la nivelul articulaţiilor, ci cauzele pot fi diverse, motiv pentru care cel care decide despre ce este vorba şi stabileşte ce rămâne de făcut trebuie să fie specialistul, spune medicul de familie Viorel Dumitrescu.

Cu dureri articulare, fără o cauză certă (un traumatism) se pot confrunta şi copiii, spune medicul, în cazul lor cel mai des fiind vorba de aşa-numitele dureri de creştere, care apar în perioade cu pusee de creştere, când osificarea se realizează târziu. În aceste cazuri se poate interveni prin gimnastică specifică, exerciţii de kinetoterapie şi, atunci când durerile devin de nesuportat, se pot administra ibuprofen sau paracetamol.

Femeile slabe, predispuse la fracturi patologice

În cazul adulţilor, spune medicul, cauzele pot fi mult mai diverse. Problemele sunt influenţate de vârstă, de masa corporală, de prezenţa anumitor afecţiuni etc. Cele mai comune sunt durerile din cauze degenerative, însă poate fi vorba de asemenea de boli autoimune care au şi astfel de simptome sau, pur şi simplu, de kilogramele în plus acumulate, care suprasolicită articulaţiile, în acest ultim caz având de suferit cel mai mult genunchii, zona cea mai sensibilă, dar şi gleznele. „Kilogramele în plus sunt o problemă, iar genunchii sunt cei mai sensibili în astfel de cazuri. Este ca şi cum cele 4-5 kilograme în plus le-ai ţine tot timpul în spate“, spune medicul.

Demineralizarea osoasă, urmată de creşterea fragilităţii oaselor, este caracteristică osteoporozei, afecţiune de care suferă în cea mai mare parte femeile. Femeile slabe, în special, spune medicul Viorel Dumitrescu, sunt predispuse la fracturi patologice (fracturi apărute spontan, în timpul unei activităţi de rutină) din astfel de cauze. Dacă este vorba de osteoporoză se va stabili în urma investigaţiilor de specialitate, osteodensiometria fiind una dintre ele.

Tot la fracturi patologice se poate ajunge şi din cauze infecţioase sau tumorale. Bolile autoimune (ex. - psoriazis, lupus eritematos) impun un răspuns nepotrivit al organismului care duce la slăbirea articulaţiilor. Prezenţa tumorilor are acelaşi efect. Acestea pot fi diagnosticate în urma investigaţiilor specifice.

O altă cauză a apariţiei problemelor legate de sănătatea oaselor şi a articulaţiilor este lipsa expunerii la razele ultraviolete pentru sintetizarea vitaminei D, caz în care este nevoie de administrarea de suplimente. „Domeniul este foarte vast, iar semnele de acest gen trebuie evaluate de medic, cel care va impune şi conduita terapeutică“, a mai spus medicul.

CITIŢI ŞI: Cine are interzis la carnea de porc. Medic: „Pacienţii cu această afecţiune sunt cei mai năpăstuiţi“

Ce alimente de post fac un organism de fier. Medic: „Mâncarea de post se găteşte greu şi se termină repede“