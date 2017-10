Cum se cresc arborii de talie mică, „minunile“ care transformă radical în bine peisajul. „O grădină frumoasă se face în cel puţin doi ani“

Arborii de talie mică sunt, în ultimii ani, preferaţi din ce în ce mai des pentru amenajarea grădinilor şi chiar a parcurilor. Cât de uşor se întreţin, când îi plantăm, cât sunt de pretenţioşi am încercat să aflăm de la specialişti.

De vreme bună, casele cu arhitectură modernă impun un nou stil şi grădinilor, spun specialiştii. Arborii de talie mică, cei care permit şi altor plante să se „afirme“ sunt din ce în ce mai des utilizaţi în parcuri şi grădini. Catalpa globular este unul dintre aceştia. Nu necesită condiţii deosebite, se comportă relativ bine şi la secetă, dar şi la temperaturile scăzute (nu extreme, însă), fiind chiar mai rezistent decât paulownia.

„Arborii de talie mică sunt produsul unei mutaţii genetice şi se preferă în special pe aliniamentul pe care este gazon. Aliniamentele stradale, nu, pentru că sunt sensibili la toxicitate, sunt produşi din altoi şi sunt mai sensibili din acest punct de vedere“, ne spune inginerul horticol Florin Chiriţă.

De ce sunt preferaţi

Întreţinerea mai uşoară, comparativ cu alţi arbori, este un atu. „Dau bine într-o grădină mică. Sunt frumoşi. În zonele gazonate, în curţi, în parcuri, impactul vizual este extraordinar. Şi întreţinerea lor este mult mai uşoară şi mult mai puţin costisitoare. În mare parte, toaletarea se face în funcţie de specie. Mesteacănul altoit necesită doar tăierile acelea de corecţie. Catalpa globulară se toaletează odată la 5 ani. Mesteacănul, şi acesta e frumos, are o tulpină albă, face rămurele pletoase. Se tunde de două ori pe an“, ne spune specialistul.

Nu putem spera, în schimb, la o grădină-model peste noapte. Gazonul are nevoie de cel puţin un an pentru a arăta foarte bine, iar arborii de talie mică necesită şi aceştia doi-trei ani pentru a dezvolta armonios coroana.

„La vârsta de doi-trei ani va fi o vedere frumoasă. Orice plantă transplantată, şi cele luate la ghivece, suportă o transformare. Orice plantă, inclusiv floarea pe care o pui în alt ghiveci, are nevoie de o săptămână-două să se acomodeze. O grădină frumoasă se face în cel puţin doi ani.“, spune inginerul horticol.

Dezavantajul, dacă i se poate spune astfel, este faptul că atrage insecte. „Tratamentele se fac anual, preventiv. Catalpa atrage multe insecte. Pe lângă ea ţânţarii nu prea stau, dar atrage alte musculiţe. Şi salcia la fel, atrage insecte. Sunt afidele, acelea care lasă un lichid lipicios, se tratează, anual se pot face tratamente. Acestea sunt dezavantajele“, spune specialistul.

Perioada indicată pentru a planta arborii este toamna-târziu, înainte de îngheţ, atunci când temperaturile mai depăşesc 5 grade Celsius. Deşi se pot planta şi primăvara-devreme, şansele de reuşită, mai spune specialistul, sunt mai mari toamna, pentru că nu urmează pornirea în vegetaţie. „Perioada aceasta, când sunt în repaus vegetativ, este ideală, există 99% şanse de reuşită. Primăvara ar fi două transformări de-odată, porneşte şi mugurele, e mai greu“, a mai spus inginerul horticol Florin Chiriţă.