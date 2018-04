Imaginile nesimţirii celor care ies să se bucure de aer curat. Sportivii care au strâns în urma lor: „Pet-uri, cutii, chiloţi, prezervative, ne-ar trebui remorci...“

De pe cei aproape 8 kilometri parcurşi pe digul râului Olt, membrii clubului de alergători Slatina Running, oamenii cu profesii extrem de diferite, dar pe care îi uneşte pasiunea pentru mişcarea în aer liber, pe orice fel de vreme, au strâns peste 50 de saci plini de resturi aruncare cu nepăsare de cei care tranzitează zona sau care poposesc pe malul Oltului să se bucure de aer curat.





Alergătorii, care parcurg în fiecare duminică dimineaţa acest traseu, aveau în plan încă din iarnă, care a fost una blândă şi lipsită, în cea mai mare parte, de zăpadă, să strângă resturile reperate în timpul alergărilor. Au aşteptat şi o vreme ceva mai prietenoasă, iar duminică-dimineaţă, 22 aprilie 2018, cei aproximativ 30 de membri ai grupului s-au pus pe treabă. A fost felul lor de a marca Ziua Pământului, o zi de care o puzderie de instituţii se leagă şi, de obicei, emit comunicate de presă vorbind despre importanţa unui mediu curat.

Sacii de gunoi şi mănuşile de unică folosinţă le-a asigurat o membră a grupului, din partea unui agent economic, iar firma de salubrizare din Slatina a trimis o echipă cu o maşină. S-au stabilit trei puncte de colectare a sacilor plini, în aproape trei ore sportivii amatori reuşind să adune fiecare, în medie, câte doi sacini plini cu resturi.

„Aşa ceva... E mult, e foarte mult, aduni saci şi tot nu termini. Şi n-am coborât spre Olt, pe dale, că pe dale cred că ne trebuia o săptămână, până diseară nu terminam, toţi să fi mers. Noi am adunat în principal de pe traseul pe care alergăm, pe dig, pe marginea digului, pentru că spre Olt e dezastru, trebuie să ai remorca lângă tine. Pet-uri, cutii de bere, prezervative, şerveţele umede – saci întregi, ambalaje, mai găseşti câte-o bluză, câte-un chilot, câte-o haină, câte-un ciorap“, a descris rapid unul dintre membrii grupului, Dana Mihăilă, jurnalist la o televiziune locală, imaginea dezastrului.

„N-am avut aşteptări de la nimeni, am avut aşteptări de la noi, aşa că n-aş vorbi de dezamăgire“

Intenţia membrilor grupului Slatina Running de a igieniza zona e mai veche, a confirmat şi Claudia Balaş, muzeograf la Muzeul Judeţean Olt şi omul care, de obicei, prin obiectivul aparatului de fotografiat vede frumuseţea de neegalat a zonei, în toate anotimpurile. S-a întâmplat ca vremea bună să-i aducă pe şi mai mulţi la alergat, aşa că la ultima cursă, de săptămâna trecută, s-a hotărât ca „duminică să nu mai facem alergare, să facem genuflexiuni“.

„N-am avut aşteptări de la nimeni, am avut aşteptări de la noi, dar ne-am fi bucurat să ni se alăture şi alţi oameni, pentru că acţiunea am popularizat-o puţin, nu în sensul de a ieşi noi în faţă, ci în sensul de a-i atrage şi pe alţii, am organizat chiar un eveniment pe Facebook“, a spus Claudia Balaş. N-a fost ca mulţi alţii să li se alăture, însă vremea nu e pierdută, e loc de mult mai multe acţiuni de igienizare, ce a reuşit duminică-dimineaţă Slatina Running fiind, sunt de acord membrii grupului, o picătură într-un pahar.

„Am constatat că sunt oameni preocupaţi să-şi facă ordine în casă, dar nu le pasă ce fac în rest. Am găsit în trei locuri gunoaie depozitate, saci întregi. Se aruncă mult din maşină, lasă în urmă resturi şi pescarii. Am putea însă să nu mai dăm vina tot timpul pe autorităţi că nu fac, putem să facem noi, fiecare dintre noi. E greu de înţeles cum nu poţi să nu strângi ambalajul produsului pe care-l consumi, când e mult mai uşor decât produsul. Ăştia suntem, chiar nu vreau să acuz pe nimeni.“, a spus şi Simona Floricel, de profesie jandarm, unul dintre iniţiatorii grupului Slatina Running şi omul care, de-a lungul ultimilor ani, a fost în mijlocul multor campanii umanitare şi de responsabilitate civică.

Cel mai vârstnic participant la acţiune a fost un domn în vârstă de 66 de ani, iar cei mai tineri, doi adolescenţi. „Domnul chiar ne-a certat că nu adunăm chiar tot-tot, însă era aproape imposibil să facem asta, n-am mai fi terminat. Ar fi foarte mult, probabil vom repeta, probabil vor mai face şi alţii...“, a mai spus Floricel.

Şi cărţile au devenit de prisos