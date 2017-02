Consilier judeţean PSD din Olt, prezent la protestul de la Cotroceni: „Aşa am simţit!“

Inspectorul şcolar de educaţie fizică Toma Prună se află în concediu de luni, a confirmat acesta, iar ieri (duminică) a fost prezent la Cotroceni, la mitingul de susţinere a Guvernului Grindeanu, organizat de simpatizanţii PSD. „N-a fost nicio acţiune de partid, a fost decizia mea. Sunt mai special, aşa, eu, simt mai româneşte. Am fost şi la mitingul împotriva lui Băsescu, în 2011, cu 2.000-3.000 de oameni după mine, pe străzile Caracalului, am fost şi la Revoluţie, am făcut Crăciunul pe un bloc turn, cu militarii. M-am dus să-mi susţin şi eu ideile, pentru că trebuie să se termine cu haosul ăsta. Manifestanţii au obţinut ce-au vrut, acum, gata!“, a declarat Prună.

„Astăzi, la 14,30, ne întâlnim din nou“

Pentru că întâlnirile manifestanţilor din Piaţa Victoriei nu s-au încheiat, vor fi prezenţi de acum, zi de zi, şi contramanifestanţii. Consilierul judeţean Toma Prună a confirmat, de altfel, că şi-a dat întâlnire cu ceilalţi colegi de protest pentru astăzi (luni), la ora 14,30. „N-a mai venit nimeni din Caracal cu mine, nu e nimic organizat. Eu rămân în Bucureşti, cât va fi nevoie. Mi-am luat şi concediu, că mă vede lumea la televizor şi ce zice, altfel. Ieri am fost 10.000 de oameni, vom fi şi mai mulţi. La un moment dat se vorbea la Cotroceni că vin cei din Piaţa Victoriei peste noi. Şi le-am spus: «Să vină, domnule, ce-o să se întâmple?! Ne îmbrăţişăm, doar suntem români, nu?»“, a mai spus consilierul.

Cât despre elementul care ar putea dezamorsa situaţia, acesta ar fi demisia ministrului Justiţiei, Florin Iordache, spune olteanul. „O să-şi dea şi demisia, asta e clar, trebuie să-şi asume cineva! Dar după asta să lăsăm guvernul să-şi facă treaba, mai avem 12 măsuri de pus în practică pentru trimestrul ăsta“, a mai spus Prună.