Cine este bărbatul care s-a aruncat în apele reci ale râului Olt şi a salvat de la moarte o tânără de 18 ani. „I-am făcut şi resuscitarea, până a venit SMURD-ul“

O tânără de 18 ani a fost salvată sâmbătă, 9 decembrie 2017, din apele râului Olt, aproape de podul de la marginea oraşului Slatina. Salvarea ei a fost un bărbat de 45 ani, Mihai Petre Dan, membru al grupului de alergători Slatina Running, cel care nu numai că a sărit în apă să o aducă pe tânără la mal, dar a şi efectuat manevrele salvatoare până la sosirea echipajelor de prim-ajutor. „Avea deja poziţia mortului, era cu capul în jos“, a spus, pentru „Adevărul“, bărbatul, care imediat s-a gândit la faptul că e doar o copilă, probabil de aceeaşi vârstă cu fiul său.

„Sunt bucuros că am salvat viaţa unui copil, cred că este de-o vârstă cu băiatul meu, din ce mi-au zis paznicii. Era îmbrăcată în pataloni de trenning, în tenişi, o geacă. Ea a fost dusă de curent de la mal, n-am văzut-o când s-a aruncat. Am venit eu cu bicicleta – eu fac triatlon: bicicletă, înot, alergare. Mi-am aruncat ochii, îmi place să privesc, îmi place natura. Am auzit apoi pescăruşii. Când m-am uitat, am văzut o pungă pe dale“, a povestit alergătorul, care este funcţionar la Direcţia de Sănătate Publică Olt.

„Dan este eroul nostru“, au scris colegii de la Slatina Running pe Facebook

„Ea avea poziţia mortului, era cu faţa în jos. Am luat-o şi i-am făcut resuscitarea eu, până au venit cei de la SMURD, i-am apăsat pe stern. N-am lăsat-o aşa, că dacă o lăsam aşa, era dusă, săraca!“, a mai spus alergătorul, care după eveniment şi-a continuat tura de alergare pe malul Oltului. „Anul trecut am înotat până în 3 decembrie, anul acesta, iată, ultima baie a fost pe 9 decembrie“, a mai spus bărbatul, care de-a lungul timpului s-a implicat, alături de colegii din Slatina Running, nu doar în competiţii sportive, ci şi în campanii umanitare.

Tânăra a fost preluată de echipajul de pe ambulanţă şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în hipotermie, conştientă şi foarte agitată.