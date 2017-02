Şeful Consiliului Judeţean Olt, judecat pentru ucidere din culpă. Fratele victimei: „A fost prost că n-a murit pe loc!“

Marius Oprescu, preşedintele Consiliului Judeţean Olt, s-a aflat astăzi din nou în faţa judecătorului în procesul în care este acuzat de ucidere din culpă, la termenul din 21 februarie 2017 fiind audiaţi alţi patru martori, toţi membri ai familiei victimei care şi-a pierdut viaţa în 2013, la câteva săptămâni după ce a fost rănit în accident.

Prima a fost audiată concubina victimei, Cristina Radu, care între timp a părăsit familia Mihai alături de copilul său dintr-o altă relaţie. Femeia se află în căruţă în seara în care Marius Oprescu, la acel moment vicepreşedinte al CJ Olt, se îndrepta spre casă, circulând dinspre Slatina spre Piatra-Olt, iar pe raza localităţii Criva a lovit căruţa nesemnalizată. Alături de femeie în căruţă mai erau fiul ei, Claudiu Radu, martor în proces, Luminiţa Mihai şi victima, Nini Mihai.

Cristina Radu a povestit că se întorceau din Slatina, în căruţa încărcată până la obloane cu mai multe bunuri: lemne, o sobă, un frigider, lăzi, lubeniţă, roşii etc. Fiindcă deja se înserase, ea şi cealaltă femeie asigurau semnalizarea, folosind un telefon mobil cu lanternă şi o brichetă de asemenea cu lanternă. Despre cele petrecute martora nu a putut expune prea multe amănunte, mărturisind că de la producerea impactului şi până la momentul în care s-a trezit la spital, cu perfuziile în mâini, nu-şi mai aduce aminte nimic. A spus, în schimb, că din faţă la momentul la care s-a produs impactul, nicio altă maşină.

„Era’ lăzile peste mine, soba, toate peste mine. D-abia m-a scos copilul de sub soba aia! (...) Veneam din oraş, d-aci, din piaţă. Dar n-am mai ajuns acasă, n-am mai putut, mă trezii la spital şi cu perfuzii“, a mărturisit femeia, continuând să explice, la cererea apărătorului inculpatului, cum stăteau în căruţă (bărbatul şi băiatul în faţă, iar femeile pe părţile laterale, cu picioarele în afară), cine semnaliza, ce aveau în căruţă etc. Cristina Radu a mai confirmat, la cererea avocatului, că familia a primit, imediat după accident, o sumă de bani, motiv pentru care a semnat în faţa notarului că nu mai are alte pretenţii. „Da’ ce, ăştia mai vrea ceva, le mai daţi bani?“, a vrut să ştie femeia.

„Nu mi-a dat nimic. Să dea bani, ceva, orice, la copil, vă rog frumos!“

Următorul martor audiat a fost tatăl victimei, Gheorghe Mihai, care, după ce a făcut jurământul cu mâna pe cruce (Cristina Radu a refuzat, la fel şi fiul său, precizând că „la noi, la ţigani, nu se jură pe cruce“, motiv pentru care judecătorul i-a obligat să rostească o altă formulă), a venit şi cu primele solicitări. „Nu mi-a dat nimic. Să dea bani, ceva, orice, la copil, vă rog frumos, nu vreau pentru mine, da’ îl trimit la şcoală, cu 5 lei, cu 2 lei, cum am“. Intervenţia l-a iritat pe judecătorul, impunându-i martorului să redea doar amănuntele care i se solicită. Martorul a povestit că a ajuns repede la locul accidentului, găsind lanterna telefonului aprinsă şi înmânând-o unui jandarm.



„Am găsit-o eu, jur pe ochii mei!“, a povestit martorul, care a confirmat şi că fiul său, Nini Mihai, i-a înmânat 12.000 lei, bani primiţi de la Marius Oprescu. Va mai avea însă pretenţii, a spus Gheorghe Mihai, nu pentru el, ci pentru nepot, minorul rămas orfan de tată. „Ce vrea să se dea la minorul ăsta, să-l ţiu!“, a solicitat instanţei. Conduita sa n-a fost tocmai pe placul apărătorului inculpatului, care a vrut să ştie de ce nu a semnat, aşa cum alţi membri ai familiei au făcut-o, declaraţia notarială că nu mai are alte pretenţii, insinuând că martorul, de fapt, nu ştie să scrie şi să citească. „Cum să nu ştiu carte, dom’ne, că am patru clase, sunt şofer, cum am luat permisu’?“, a fost reacţia martorului.





Părinţii victimei şi fratele Conea Mihai au fost şi ei prezenţi la Judecătoria Slatina

Tatăl victimei nu a recunoscut nici că Oprescu îi ajută lunar cu bani, sau că le-a oferit materiale de construcţie pentru a-şi ridica o casă. „Mi-a omorât copilu’ şi şi-a bătut şi joc!“, a continuat martorul, determinându-l pe avocat să intervină şi să menţioneze că ar trebui să-i facă plângere pentru mărturie mincinoasă: „El minte cu dezinvoltură, nu ne punem mintea cu el!“, a spus avocatul Radu Ţuluca. „A fost beat mort, aia e, că eu am fost acolo!“, nu s-a putut abţine martorul.

„Căruţa avea numai un număr de înmatriculare“

Fiul Cristinei Radu, concubina victimei, a povestit la rândul său cum, chiar înainte de impact, se pregătea să sară din căruţă, să conducă iapa care se încăpăţâna să înainteze, şi „chiar când am vrut să sar m-a aruncat în şanţ“. De acolo s-a ridicat, şi-a luat tatăl vitreg de sub maşină şi l-a transportat în casa unor rude, situată la aproximativ 200 metri distanţă. Din impact, a mai spus martorul, tatăl său vitreg ar fi ajuns la aproximativ 50 în faţă. Claudiu Radu a spus că cele două femei semnalizau cu lanterna de al brichetă şi telefonul, dar că pe atelaj nu era montat triunghi reflectorizant. „Căruţa avea numai un număr de înmatriculare“, a spus tânărul, care a mai povestit că şi-a găsit tatăl vitreg plin de sânge şi fără puteri. . „Era sânge şi pe jos şi pe el, nu se putea ţine pe picioare“, a spus tânărul.

„Dacă era mort, era mai grav“

Afirmaţii de neînţeles, la prima vedere, a făcut fratele victimei, Conea Mihai, care i-a uimit pe cei prezenţi cu fraza: „A fost prost că n-a murit pe loc, atunci!“.

Solicitat de apărător să explice, martorul a detaliat: „Nu că nu-mi pare rău că a murit, că e fratele meu, dar dacă murea pe loc, era mai grav. Atunci (dosarul – n.r.) se făcea mai grav, cu arest, cu tot, aşa...“. După acest moment martorul a povestit că este cel care a ajuns în aproximativ 10 minute de la producerea accidentului la faţa locului, că a mers la adresa la care se afla fratele său şi de acolo a sunat ambulanţa. Căruţa era un morman de fiare, „praf, fier vechi direct“.

Cât despre banii primiţi, fratele victimei a confirmat primirea sumei de 12.000 lei de către fratele său, menţionând despre declaraţia dată la notar, prin care victima, atunci în viaţă, preciza că nu mai are alte pretenţii: „A semnat, că s-au dus la spital, era şi ameţit şi el credea că se face bine, că-şi cumpără cal şi căruţă“. Acelaşi martor a confirmat că familia sa a mai primit ulterior 40.000 lei de la Marius Oprescu, dar şi că lunar preşedintele CJ Olt le oferă bani pentru întreţinerea minorului, sume cuprinse între 400 şi 1.000 lei.



La termenul de astăzi apărătorul inculpatului a solicitat o nouă încuviinţare pentru a putea, clientul său, să conducă maşina pe drumurile publice, la această ultimă solicitare procurorul opunându-se. Un nou termen în dosar a fost fixat pentru 11 aprilie.