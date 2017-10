VIDEO Viaţa luxoasă a romilor plini de datorii. Primesc bani de la stat pentru a îmbunătăţi viaţa altor romi

Din drumul care coboară lângă o cale ferată inundată de bălării şi gunoaie ajungi pe o stradă ce seamă mai degrabă a uliţă străjuită de tot felul de rable aduse la dezmembrat. Câţiva zeci de metri mai încolo ajungi în acea parte a cartierului Broscărie din Sibiu, unde locuieşte Mihai Gheorghe. Cei din zonă, îl cunosc mai degrabă sub numele de ”dom’ Nedelcu”, iar zilele trecute şi-a deschis uşile casei pentru a derula, pentru prima dată, un proiect de ajutorare a romilor finanţat din fonduri publice.



20.000 de lei a alocat Primăria Sibiu pentru ca Asociaţia Ştiinţifică de Cercetare şi Diagnoză Psihologică-Socială-Educaţională-Culturală-Tradiţională a Etniei Rome, condusă de „dom’ Nedelcu“, să implementeze un proiect denumit „Viaţa comunitară rromă cum a fost, este şi va fi“.

Băsescu şi jaguarul

Străjuite de SUV-ri sclipitoare, trase mai departe pentru a face loc meselor aranjate în curte, casele lui Mihai Gheorghe se deschid pentru ca la prima întâlnire din cadrul proiectului său să participe, alături de romi, şi reprezentanţi ai mai multor instituţii locale: Primăria, Prefectura, Consiliul Judeţean. Alături de funcţionari vine şi Corneliu Bucur, fost senator şi fostul director al Complexului Naţional Muzeal Astra, secondat de Tiberiu Ţânţ, fost director al societăţii de drumuri a Primăriei Sibiu, acum patron de hotel.

Oficialităţile şi membri ai comunităţii rome au fost aduşi în acelaşi birou. Al lui Mihai ”Nedelcu” Gheorghe FOTO Slvana Armat

Întâlnirea are loc în biroul lui Mihai Nedelcu, o încăpere largă cu două laturi decorate cu drapelele ţărilor prin care reprezentantul Uniunii Internaţionale a Romilor a umblat. Sala e decorată şi cu tot felul de fotografii, iar la loc de cinste, pe birou, e aşezată cea în care apare şi Traian Băsescu alături de Mihai Gheorghe. Înrămata imagine are alături un jaguar aurit, împodobit la gât cu o brăţară din pietre preţioase.

”Mulţumesc celor care au răspuns invitaţiei ca proiectul acesta să fie cât mai bun, despre cunoştinţa romilor, ca ei să cunoască care sunt drepturile şi care sunt obligaţiile lor în societate şi în statul în care trăieşte”, deschide Mihai Nedelcu întâlnirea din biroul său. Pentru a da greutate discuţiilor, în sală au fost invitaţi şi alţi reprezentanţi ai etniei rome. Aceştia sunt aşezaţi pe margine, privind către masa ”de protocol”. De la biroul cu jaguarul aurit, fiul lui Mihai Gheorghe transmite întâlnirea în direct, pe Facebook.

Cercetarea ştiinţifică a promotorului păcii în lume

În prezentarea sa, Mihai Gheorghe vorbeşte şi despre participarea la summit-urile Alianţei mondiale pentru culte şi pace, unde reprezintă comunitatea romă din România. Aceste reuniuni au loc la Seul, în Coreea de Sud, iar Mihai Gheorghe spune că a participat până acum de şase ori. „Eu promovez pacea în lume. Vrem să trăim în pace cu românii, cu maghiarii, cu toată lumea”, spune Mihai Gheorghe.

Nu vrea să vorbească despre autointitulaţii regi şi împăraţi ai romilor, dar arată că această etnie are nevoie de un recensământ, în primul rând. Cel făcut de Statul Român nu oferă date clare, pentru că în faţa operatorilor romii s-au declarat de alte etnii, susţine Gheorghe, şi tocmai de aceea e nevoie de o cercetare ştiinţifică în rândurile comunităţilor de romi.

Mihai Gheorghe are în plan realizarea de cercetări ştiinţifice care vizează comunitatea romilor FOTO Silvana Armat

În afară de recensământ, romii au nevoie de acces la informaţie. „O problemă majoră pe care o au romii din Sibiu este lipsa de informaţie, necunoaşterea. Ei nu au acces la informaţie, nu au educaţie şi trebuie să fie cineva care să vorbească pe limbajul lor. Degeaba le arătăm la televizor că sunt bani europeni pentru ei, le trebuie un lider în fiecare comunitate care să fie puternic şi deştept. Noi pe ei vrem să-i promovăm”, susţine preşedintele Asociaţiei Ştiinţifice de Cercetare şi Diagnoză Psihologică-Socială-Educaţională-Culturală-Tradiţională a Etniei Rome.

Iar proiectul iniţiat de el din fonduri publice are drept scop de a-i aduce în acelaşi loc pe romi şi pe reprezentanţii autorităţilor. „Facem o punte între comunitatea de romi şi Prefectură, Primărie, Consiliul Judeţean, ONG-uri… o rampă de lansare. Sunt atâtea ONG-uri pentru ei şi ei nu ştiu cum să le abordeze, cum să lucreze cu ele. Proiectul nostru asta îşi propune”, lămureşte Mihai Gheorghe.

În topul datornicilor

Anul trecut, numele lui Mihai Gheorghe apărea pe locul doi în topul persoanelor fizice cu cele mai mari datorii la bugetul Sibiului. Din cele 130.823 de lei datorii înregistrate în 2016, anul acesta creanţele lui Mihai Gheorghe au scăzut la puţin peste 77.000 de lei, menţinându-l pe reprezentantul romilor în Top 10 datornici. „Om fără datorii nu există. Le plătim, le-am plătit, de atunci mi-am făcut altele. E ceva normal, cine nu are datorii? Taxe şi impozite avem întotdeauna de plătit, oricine trebuie să facă asta şi eu nu sunt scutit. E adevărat că am avut datorii la primărie dar le-am achitat, am plătit o sumă destul de mare, ultima dată ştiu că mai aveam puţine sume restante, dar nu e exclus să apară altele”, spune Mihai Gheorghe, fără a se arăta în vreun fel deranjat de situaţie.

Prima întâlnire a proiectului „Viaţa comunitară rromă cum a fost, este şi va fi“ mai continuă cu câteva discursuri, după care participanţii sunt invitaţi la masă.

La finalul primei întâlniri din cadrul proiectului dedicat romilor, participanţii au fost invitaţi la masă FOTO Silvana Armat