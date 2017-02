Primarul PSD al Sighişoarei a demisionat din funcţie. Motivele invocate oficial de edil sunt „personale“

Fost profesor în cadrul liceului cu profil industrial din oraş, Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean şi-a depus demisia începând cu data de 3 februarie 2017. Informaţia a fost confirmată de prefectul judeţului Mureş, Lucian Goga.



”Da, am primit prin corespondenţă această demisie. Nu am reuşit să îl contactez nici eu. Întâmplător suntem şi prieteni, am fost colegi de clasă. Am luat demisia ca atare, din motive personale”, spune prefectul Lucian Goga.



Ovidiu Mălăncrăvean nu a putut fi contactat pentru informaţii suplimentare. În urma demisiei sale, după ce Consiliul local va lua act de aceasta, locul îi va fi luat de către viceprimarul Toth Tivadar.

Ovidiu Mălăncrăvean a reuşit să câştige fotoliul de primar al municipiului pe fondul unor continue lupte între o parte din consilierii locali şi fostul primar social-democrat, Dorin Dăneşan (condamnat definitiv, în 2013, la închisoare cu suspendare pentru abuz contra intereselor publice). Ovidiu Mălăncrăvean s-a prezentat în campanie ca reprezentant al unei noi aripi din cadrul PSD, însă conflictele din Consiliul local nu au încetat.