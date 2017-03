„Ouăle de Paşti“ ascunse în programele de calculator pe care le foloseşti zi de zi

Termenul de „easter egg“ (ou de Paşti, în traducere liberă din engleză) a fost asociat cu ideea de glume sau mesaje ascunse în diferite programe pentru calculator din 1978. În acel an, în jocul ”Adventure” lansat de compania Atari, unul din programatorii care a lucrat la acest joc a introdus un mesaj ascuns - "Created by Warren Robinett" (”Creat de Warren Robinett”). Mesajul – la care se ajungea urmând nişte paşi destul de complicaţi – a fost descoperit de un tânăr de 15 ani, care a contactat mai apoi compania. De atunci, vânătoarea de mesaje din categoria ”ouălor de Paşti” a început nu doar în cazul programelor de calculator, ci şi a jocurilor video sau a filmelor. Evident, pe internet a apărut şi un site dedicat celor mai populare astfel de ”ouă de Paşti”, denumit The Easter Egg Archive