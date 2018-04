FOTO Romeo şi Julieta de la Ighişul Nou: povestea care se ascunde în spatele cazului bărbatului care a bătut cu biciul două fete într-o şcoală

Scenele de violenţă au ajuns pe internet datorită camerelor de luat vederi, plasate în clasă. La scurt timp, bărbatul a fost reţinut de poliţie.





Intrarea în satul Ighişul Nou, judeţul Sibiu FOTO Ion Surdu

Satul fierbe şi astăzi, căci aproape fiecare om din sat a văzut imaginile violente şi, bineînţeles, fiecare partea sa de adevăr. Am încercat şi noi să aflăm de ce România a fost martoră la un astfel de caz şi ce poate motiva un om declarat lucid să recurgă la un astfel de gest. În spatele acestei reacţii halucinante pare să stea o relaţie de dragoste interzisă.

Şcoala este permanent închisă, cu o singură excepţie

Şcoala gimnazială din Ighişul Nou, judeţul Sibiu FOTO Ion Surdu

În şcoala gimnazială din Ighişul Nou poţi intra numai dacă ai sunat civilizat la soneria montată pe peretele şcolii, puţin după poarta mare din bare de fier. Dacă intri sau nu, depinde de cel din interior. Astfel, e greu de înţeles cum a reuşit să intre un bărbat în curtea şcolii care avea un bici în mână şi despre care se putea lesne înţelege că nu procesul didactic îl preocupă. Directoarea instituţiei, Mariana Todoran, speriată şi convinsă să nu se apropie mai mult de colţul clădirii, explică:

„La noi în fiecare joi se ia gunoiul. El a aşteptat să se deschidă porţile ca să poată intra. Nu vreau să vă dau nicio declaraţie. Tot ce am avut de spus, a fost trecut în comunicatul de presă al poliţiei”, răspunde scurt Mariana Todoran de la celălalt capăt al clădirii. Tot ea spune că aşa ceva nu i s-a mai întâmplat de 18 ani, de când deţine această funcţie şi că istoria de ieri a afectat-o mult. De la ea mai aflăm că un psiholog lucrează cu cele două fete biciuite. De asemenea, bărbatul arestat nu a mai fost implicat în niciun conflict la şcoală până acum, confirmă funcţionara, însă neagă că cele două surori bătute cu biciul i-ar fi lovit copila acestuia, de numai 12 ani. Ar fi fost doar o „agresiune verbală”.

Versiunea mamei celor două fete biciuite

Pe Valeria Sabia, mama celor două surori, o întâlnim în centrul satului. Aceasta spune că a văzut imaginile în care fiicele ei au fost biciuite. Înainte de a le vedea se gândea că l-ar putea ierta pe agresor. Acesta este tatăl adolescentului cu care fiica ei cea mare are o relaţie deja de un an, respectiv se cunosc destul de bine.





Valeria Sabia

„Mă gândeam că l-aş putea ierta, dar când am văzut cum dă în ele, am zis că Nu. Să răspundă în faţa legii. Eu nu le-am crescut ca să dea în ele, ca în nişte vite...”.

Familia Sabia are în total cinci fete. Cele două implicate în scandalul de la şcoală au 14, respectiv 16 ani. Ambele sunt în clasa a VIII-a, deoarece cea mare a rămas repetentă. Aceasta are o relaţie cu fiul agresorului, care are 21 de ani şi este plecat în Germania la muncă. Valeria Sabia spune că n-a avut anterior niciun conflict cu familia Bunaciu, atât că le-a spus părinţilor să-şi ţină fiul departe de fata lor.

„Au spus la televizor că fiul lor ar fi fugit de-acasă din cauza fetei mele. Să-mi lase fata în pace, că nu-i adevărat. El singur a plecat din familie din cauza unui conflict cu banii, apoi a decis să plece în Germania. Eu am mers şi le-am spus să le interzică băiatului să se mai vadă cu fata mea, că e minoră. Le-am interzis, sigur... că nu-mi place familia lor. Dar na, acum când văd ce face ea, mi-e teamă. Ea nu vrea să trăiască fără el...”, este convinsă Valeria Sabia. Aceasta spune că adolescenta reacţionează bolnăvicios la atentatele familiei de a-i despărţi.

În acelaşi timp, mama surorilor neagă că acestea ar fi lovit-o pe fiica lui Gheorghe Bunaciu, care este în clasa a V-a şi are doar 12 ani. Şi totuşi, aceasta a fost nevoită să sară gardul şcolii, să alerge acasă la părinţi şi să se plângă că a fost agresată, lucru confirmat de directorul şcolii, care spune însă că a fost vorba doar de o agresiune verbală.

Versiunea familiei agresorului

Cealaltă familie - Bunaciu - se apără. Tatăl agresorului şi un văr al acestuia, cu care am discutat în faţa casei familiei, spun că fiica lui Gheorghe Bunaciu ar fi fost agresată de mai multe ori de către surori, motiv pentru care bărbatul şi-a ieşit din fire. Din „instinct părintesc”, ne conving ei.

„Am auzit de caz, când am venit din pădure de la melci erau doi poliţai. I-am întrebat care-i treaba, cică caută biciul. (...) Fiul meu e calm. Când a văzut că fata e bătută, s-a dus la şcoală, ca oricare părinte... Feciorul meu are cal, căruţă, merge la lucru, încolo şi-ncolo. Are nişte oi aici. Am văzut imaginile... cum a intrat cu biciul în şcoală. Ce-am zis, că trebuia el să anunţe părinţii şi poliţia, să nu dea în ele. Eu asta am zis, restul... Fiecare părinte îşi protejează copii, să nu-i bată nimeni”, ne-a zis Petru Bunaciu, tatăl lui Gheorghe Bunaciu.





Petru Bunaciu

Când voiam să plecăm din sat un verişor de-al acestuia s-a apropiat de noi, ca să spună şi el câteva cuvinte, însă a insistat să nu înregistrăm discuţia. Acesta susţine şi că a văzut fata venind plângând de la şcoală. De la rudele lui Bunaciu mai aflăm că adolescenţii chiar au trăit ceva timp împreună în casa agresorului, până mama acesteia ar fi venit din Germania, acolo undea muncea alături de soţ. Rudele motivează că atunci bărbatul era calm şi nu avea motiv să-i facă vreun rău fetei. Acum, din cauza relaţiei dintre cei doi şi din cauza faptului că părinţii le-au interzis să fie împreună, tânărul ar fi refuzat să mai discute cu propriii părinţi, iar acest lucru l-ar fi scos pe bărbat din fire.

Oamenii din sat susţin că bărbatul nu este violent. Are, spun ei, „caracter”.

Astăzi, vineri, 27 aprilie, Gheorghe Bunaciu a fost eliberat din arest şi se va afla timp de 60 de zile sub control judiciar. Are mai multe interdicţii pe care va trebui să le respecte cu sfinţenie, dacă nu vrea să facă închisoare. Va trebui să se preocupe şi de găsirea unui avocat, dacă mama celor două adolescente se va adresa în judecată, aşa cum ne-a confirmat în discuţia pe care am avut-o.