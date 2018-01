A murit Victor Spirescu, primul român care „a invadat“ Marea Britanie în 2014: cauza decesului

Tragicul eveniment a fost anunţat pe Facebook de prietenii săi. „Azi am pierdut un prieten drag mie şi familiei mele...a plecat mult prea repede dintre noi. În urmă cu 3 luni îmi spunea «Adiţule nu am trăit degeaba am trăit viaţa la maxim». Mai erau multe de făcut «Victor»! Odihneşte-te în pace Spirescu Victor! Condoleanţe familiei!”, a scris unul dintre prietenii lui Victor. „Dumnezeu sa te odihnească in pace păcat de tineretea ta”, a scris o altă cunoştinţă. Prietenii lui comentează pe Facebook că Victor urma să se căsătorească şi că a murit într-un accident rutier.

I-a fascinat pe britanici cu povestea vieţii sale

Povestea lui Spirescu a ajuns la urechile jurnaliştilor britanici, care au relatat pe larg despre cazul său. La un an de la sosirea în Regat, Românul a povestit într-un interviu pentru Daily Mail cât de mult a muncit pentru a ajunge să câştige în jur de 60.000 de lire pe an. Victor se ocupa cu instalarea unor conducte de aerisire în clădirile aflate la periferia Londrei şi câştiga între 250 şi 300 de lire pe zi.





Victor Spirescu îşi anunţase prietenii că urmează să se căsătorească. FOTO: Facebook / Victor Spirescu

„Victor are două calităţi care unora dintre britanici ler lipsesc: o dorinţă de a munci din greu, indiferent ce sarcină i se încredinţează, şi ambiţia de economisi bani”, au notat jurnaliştii britanici.

Victor Spirescu a povestit în cadrul interviului cum a părăsit şcoala la 16 ani, cum a lucrat în România în construcţii sau a montat antene pentru o firmă de telefonie. La ultimul job, în satul Pelişor, era plătit cu echivalentul a 6 lire pe zi. Aşa că a acceptat fără rezerve când un prieten i-a spus că cineva le poate oferi amândurora joburi la o spălătorie de maşini, în Anglia. Pentru a ajunge în Londra, el a împrumtat bani de la mama sa.

A împrumutat bani de la părinţi ca să ajungă la Londra

„Am convins-o pe mama mea să-mi dea nişte bani pentru biletul de avion, şi am ajuns la Luton cu 40 de lire în buzunar. Am mers cu prietenul meu în Biggleswade, unde am împărţit, patru persoane, o cameră mică. Am muncit ca un sclav, a fost greu, în fiecare dimineaţă trebuia să sparg gheaţa din găleată, spălam între 80 şi 90 de maşini pe zi. După patru zile mi-a ajuns şi i-am spus şefului meu «Plec la Londra pentru a-mi aranja viaţa». Mi-a dat 60 de lire, banii pentru două zile şi nu pentru patru, cum îmi datora. Dar am primit 500 de lire pentru un interviu la o televiziune şi cu banii ăia mi-am cumpărat un iPhone şi am început să-mi caut locuinţă şi loc de muncă. Am găsit o cameră mică, pe care am împărţit-o cu alţi doi şi am stat acolo câteva săptămâni până când mi-am obţinut permisul de muncă. Primul job a fost la un indian, montând conducte de aerisire, câştigam 65 de lire pe zi. Apoi am avut un job la o companie românească, montând geamuri duble, pentru 1.300 de lire pe lună. Dar cineva mi-a spus că aş câştiga mai mult la o firmă britanică şi aşa a fost, mi-am găsit un alt job plătit cu 2.000 de euro pe lună. Am lucrat o perioadă în construcţii într-o clădire din Bond Street, făcând tot felul de lucruri, zidărie, construirea de copertine de oţel, instalare de balustrade”, a mai povestit Spirescu.

