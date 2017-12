Oficialii companiei deţinătoare a sondei de gaz care arde de două zile afirmă că stingerea incendiului „este un caz dificil“

Sonda de gaze de la Moftin care a luat foc în noaptea de 17 spre 18 decembrie continuă să ardă. Compania poloneză care a demarat exploatarea gazului este deţinută de n fond de investiţii canadia, a cărui reprezentanţi au ajuns în cursul zilei de marţi la Satu Mare pentru a încerca să rezolve problema.





Jeffery Auld, CEO al companiei canadiene a venit bine informat la Satu Mare afirmând că ştie toate detaliile cu privire la incendiu încă d la două ore de când acesta a izbucnit, fiind anunţate şi echipele de specialişti de acest incident.





„În 20 de minute de când am fost anunţat am fost la sediu pentru a lucra la problemă iar ăn două ore am anunţat specialiştii. Suntem recunoscători că nu au existat victime şi le mulţumim pompierilor pentru felul în care au reacţionat” a afirmat Jeffery Auld.

Acesta a ma precizat că problema este una cât se poate de gravă iar prioritatea lor acum este siguranţa cetăţenilor din zonă.

„Considerăm acest incident unul foarte serios. Mereu ne pregătim pentru ce este mai grav. Astfel de incidente sunt rare şi este unc az dificil”, a mai afirmat candianul.

La întâlnirea cu presa pe care a avut-o acesta a fost însoţit şi de şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, colonelul Daniel Dragne. Acesta a confirmat că este o situaţie dificilă pentru că stingerea incendiului fără ca gazele care ies din foraj să fie captate duce la amestecuri explozive.

Deocamdată toţi cei implicaţi în monitorizarea acestui caz sunt rezervaţi pentru a da un termen cu privire la finalitatea acestuia.