Promisiuni de finanţare a podului trei. Primarul Kereskenyi: „Nu vreau să deschid încă şampanie”

Podul al treilea peste râul Someş rămâne încă un subiect de actualitate. De această dată când se vorbeşte de această investiţie se vorbeşte şi de sume în dreptul ei, sume nu doar pentru a umple o căsuţă şi a înlocui zeroul, ci sume cu potenţial de realizare a acestei investiţii.

Dupăce fostul primar Coica a bătut unele uşi pe la ministere prin Bucureşti pentru a primi bani de studii şi alte hârţogării, a venit rândul primarului Kereskenyi să urmeze aceleai drumuru. Se pare că pentru el conjunctura politică este una mai favorabilă şi că poate spera să vadă, cel puţin, al treilea pod, pe mandatul său.

„Nu am vrut să spun acest lucru, că nu mai cred în poveşti, sau nu îmi mai vine să cred în promisiuni, dar având în vedere că am fost la Bucureşti, am fost şi la Ministerul Dezvoltării. Am discutat despre includerea investiţiei majore, podul 3, cu podul peste Someş de pe strada Ştrandului. Nu vreau să deschid acum şampania, că nu este cazul. Urmează ca într-o săptămână sau două săptămâni să fie emis ordinul ministrului dezvoltării cu anexele pe fiecare judeţ pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală,unde,aşa se pare că va fi podul peste râul Someş cu 81 milioane lei.”, a declarat primarul Kereskenyi Gabor.

Suma ar fi suficient realizării podului, mult necesar relaxării traficului rutier din municipiul Satu Mare şi evitării ambuteiajeor.Nu doar aceasta este grija autorităţilor în acest moment, ci şi poluarea care se realizează din cauza ambuteiajelor de pe cele două poduri existente.

„Este o investiţie majoră, nu numai pentru municipiu,ci şi pentru judeţ. Nu degeaba a venit cu mine şi domnul Pataki. E importantă şi pentru tranzit, mai ales că datorită desfiinţării timbrului de mediu, numai în acest an au fost înregistrare în municipiul Satu Mare 4000 de maşini uzate. La nivel de judeţ aproape 10.000 înregistrate. Avem nevoie de această investiţie şi aşa se pare că factorii de decizie au înţeles acest lucru.”, a completat primarul.

Alte date despre acest subiect nu au fost furnizate,edilulrămânând încă rezervat să intre mai puternic în subiect. Dacă fondurile vor fi atribuite acestei invetiţii, termenul minim până la intervenţia primul buldozer în zonă va fi destul de lungă, date fiind procedurile birocratice care sunt de îndeplinit, atfel că va mai trece cel puţin un an până va începe munca propriu zisă.