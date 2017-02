Fetiţa unor români merge pe urmele Nadiei Comăneci în America. Are doar 10 ani şi e cea mai bună din SUA

Maya Mândruţ are doar 10 ani, dar este deja un nume în gimnastica din Statele Unite ale Americii. Este născută în SUA, după ce părinţii ei s-au mutat acolo în 2002, dar aceştia o consideră tot o sătmăreancă, aşa cum se consideră şi ei.

„Am plecat din ţară deoarece soţul meu, Sorin, a găsit un loc de muncă în State in construcţii. Ne doream un viitor mai bun. Actualmente este un contractor şi are firma lui de construcţii. Pe Maya am născut-o aici şi i-am oferit posibilitatea să facă sport de mică. Maya, la trei ani a făcut balet. Era foarte talentată. După un an, am dus-o la gimnastică pentru prima dată, unde s-a simţit în largul ei. Antrenorii au remarcat-o imediat”, afirmă Ildiko Mîndruţ, mama micei campioane.

De şase ani Maya este înscrisă la un club de gimnastică, unde a evoluat extraordinar de repede, toţi cei din jurul ei afirmând că s-a născut pentru acest sport. Ea a depăşit rapid primele nivele, în prezent fiind la categoria 7, o categorie în care este cea mai mică sportivă, atât ca vârstă cât şi ca înălţime. Astfel, la toate competiţiile la care participă ea trebuie să se lupte cu gimnaste mai mari ca ea şi cu mai mulţi ani de experienţă, dar se pare că acest lucru nu o descurajează deloc.

„Am avut noroc că atunci când a început Maya gimanstica am găsit o antrenoare foarte bună la sala de sport. Acum face antrenament zilnic. La şcoala de gimnastică unde e acum au un program unde face şi orele de şcoală. Merge la sală la 7:30, face şcoală 2 ore şi după aceea antrenament până la 4 după masa. Şcoala şi antrenamentele costa cam $10,000 pe an plus cheltuielile de competiţii”, mai povesteşte mama fetei.

După toate competiţiile din 2016 şi după adunarea punctajelor, Maya a fost declarată cea mai bună sportivă la categoria 7 din Statele Unite ale Americii. Aceasta a surclasat multe alte sportive care sunt cu câţiva ani mai mari ca ea. Acest lucru i-a adus o mare bucurie, fiind a doua oară în trei ani când a reuşit această performanţă.

„Visul meu este să ajung în echipa olimpică, dar dacă nu voi reuşi, pentru că sunt mulţi copii buni, sunt mulţumită şi să facă parte dintr-o echipă de gimnastică a unei facultăţi din State precum UCLA (University of California) sau Stanford, unde să am o bursă de studii. Gimnasta mea preferată acum este Madison Kocian, din echipa olimpică a USA de la Rio. Gimnastele favorite din România sunt Nadia Comăneci şi Larisa Iordache”, a declarat mica gimnastă.

Deocamdată Maya este mult prea mică pentru a intra în aria de selecţie a loturilor care se pregătesc pentru marile campionate mondiale şi pentru jocurile olimpice, dar părinţii ei consideră că în câţiva ani, când va împlini vârsta necesară, ea va fi printre tinerele gimnaste care se va lupta pentru un loc într-un astfel de lot. Până la nivelul 10, care îi permite convocarea la marile loturi de gimnastică, Maya mai are trei ani de antrenamente şi competiţii de juniori. Până atunci continuă să se antreneze şi să fie cea mai bună, în special la bârnă, aparatul ei preferat din acest moment.