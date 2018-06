Cum reclădesc echipa din nimic suporterii unei legende a fotbalului românesc. „Vrem să avem ce sărbători la 100 de ani de la înfiinţare“

Echipa de fotbal fanion a judeţului Satu Mare, Olimpia, a cunoscut de-a lungul celor aproape 100 de ani de la înfiinţare, mai exact din 1921, momente de bucurie şi de tristeţe: promovări în Liga I şi meciuri fenomenale cu echipe de renume, retrogradări şi meciuri proaste în şir. Niciodată nu s-a confruntat cu situaţia prezentă, aceea de a fi desfiinţată din lipsă de fonduri.

La începutul acestui an, Consiliul Judeţean Satu Mare, unul dintre cei doi finanţatori ai clubului, nu şi-a mai onorat datoria financiară faţă de club, invocând probleme cu Curtea de Conturi, motiv pentru care echipa s-a desfiinţat.

Din iubirea pentru fotbal şi pentru tot ce înseamnă Olimpia, un grup de suporteri, adunaţi sub egida Asociaţiei Voluntarilor Olimpişti, pun bazele unei echipe de suporteri care să readucă din nou Olimpia pe stadion şi fanii în tribune.

„Din copilărie suntem legaţi de fenomenul Olimpia, dar şi mai puternic de când a crescut fiul meu Rareş, de când am mers la un amical cu Dinamo şi de atunci datorită dragostei pe care o are el pentru echipă am venit mai des la stadion şi ne-am implicat la club”, afirmă Cosmin Miclăuş.







„Eu din '77 am mers la stadion, aveam atunci câţiva ani, eram copil, am prins un amical cu o echipă, stăteam lângă horn, meci de meci. După ce m-am întors din Bucureşti, n-am mai lipsit de la meciuri”, afirmă Ciprian Bretan.

„Deplasări am multe cu echipa, eu umblu din 1996 la meciuri, am ratat puţine, am avut cam 6 sau 7 sezoane când nu am lipsit la nici un meci, nici de acasă nici în deplasare”, afirmă şi Ovi Şipoş.

Nucleul de iubitori ai Olimpiei s-au supărat atât pe Consiliul Judeţean, pentru că nu au mai acodat fondurile necesare supravieţuirii echipei, cât şi pe conducerea pe care o avea echipa, care a decis că un meci de Cupa României nu este important pentru mai mult de 20 de persoane şi au pierdut partida intenţionat, zic suporterii. De atunci ei s-au retras de lângă echipă şi ceea ce înseamnă implicare, iar puţin mai târziu au decis ca sub egida asociaţiei recent înfiinţate, să pornească demersurile pentru înfiinţarea unei noi echipe de fotbal.

„Prima dată a trebui să facem rost de bani în asociaţie, puteam să aducem şi de acasă, dar nu acesta era scopul. Am avut de la club un rând de echipamente vechi cu care nu se mai juca, 13 seturi au fost, lumea zicea că suntem nebuni că cerem 150 lei pe ele, dar în jumătate de oră s-au vândut toate. Aceştia au fost primii bani în asociaţie”, afirmă Ciprian Bretan.

„Dinainte de a începe turul ne-am adunat în jurul lui Rareş, să cosmetizăm stadionul, şi de atunci s-a creat grupul acesta, care există şi acum”, afirmă Cosmin Miclăuş.





Atunci am văruit mai întâi parapetul de la Tribuna 1 şi 2, am vopsit toate uşile din stadion, vestiarul arbitrilor. Într-o sâmbătă am renovat vestiarul, când a venit luni antrenorul a zis „WOW”, am vopsit stema”, afirmă Rareş Miclăuş, un tânăr de 15 ani.

Când echipa s-a desfiinţat şi nu a mai existat cale de întoarcere, voluntarii au decis că e în sarcina şi obligaţia lor morală să pună bazele unei noi echipe, încurajaţi şi de modelul de la Timişoara, unde Poli a fost reconstruită de suporteri. Principalul lor scop este să se bucure de fotbal, să aibă unde să iasă în weekend din casă, unde să se exteriorizeze şi să bea o bere. O condiţie principală au, aceea de a nu mai lăsa politicul să se implice în viaţa echipei.

„Fără nici o reţinere am pornit să facem o nouă echipă. Am zis „hai să facem”, poate a fost un moment de rătăcire, dar am pornit”, afirmă Cosmin Miclăuş.

„Exista riscul să se întâmple iar ce s-a mai întâmplat, ori să facă AJF o echipă sau primăria, ceea ce s-a mai întâmplat şi nu putea decât să se meargă în aceeaşi direcţie ca şi ultima Olimpia”, afirmă Ciprian Bretan.





După ce au legat ideile fiecăruia, a venit momentul de a face rost de bani pentru a avea suma necesară pentru a porni din toamnă cu o nouă echipă, din ultima ligă posibilă.







„În momentul de faţă avem Asociaţia Voluntarilor Olimpişti, ca entitate non-profit, care asigură finanţarea clubului sportiv Sporter Club Olimpia 1921, care este înfiinţat şi el ca entitate non profit cu personalitate juridică şi suntem în faza de a obţine CIS de la Ministerul Tineretului şi Sportului pentru a putea depune dosarul de afiliere la AJF. Am gândit nişte soluţii de finanţare. Una dintre ele a fost înfiinaţarea de către Asociaţia Voluntarilor Olimpişti a unei societăţi comerciale. Asociaţia e unic acţionar la acea societate comercială care va desfăşura activităţi economice, respectiv am devenit agenţi de asigurări la un broker din Satu Mare, care ne ajută cu asigurările şi toate comisioanele obţinute din asigurări, orice fel de asigurări, comisionul revine societăţii, care este transferat asociaţiei”, afirmă Cosmin Miclăuş.





„Am găsit forma de finanţare prin declaraţia 230, prin diverse activităţi comerciale, cum a fost ieşirea cu standul de bere la Zilele Oraşului, două tipuri de cotizaţii, una de 120 de lei pe an şi una de 1921 lei pe an. Avem şi oportunitatea pentru sponsori de a fi sponsorul meciului care să fie anunţat la meciuri, să aibă bannerele pe toate colţurile stadionului. De asemenea mai avem locuri de publicitate libere pe tricouri şi pe şorturi. ”, afirmă şi Ciprian Bretan.

„Noi nu vrem să ajungem undeva, noi ne propunem să avem o echipă pe care să o susţinem, să avem ce să sărbătorim la 100 de ani de la înfiinţare. Nu ne propunem nici Liga a II-a, nici o altă ligă, doar să putem păstra spiritul Olimpiei”, mai afirmă Cosmin Miclăuş.

Pentru că va fi o echipă care va funcţiona mai mult din plăcere decât din scopuri financiare, s-a decis ca singurele persoane plătite să fie antrenorul şi jucătorii, în rest toţi cei care se implică la echipă sunt voluntari. Şi nu mică le-a fost surpriza celor care pun bazele echipei ca şi unii jucători să se ofere să joace voluntari. Deja există un nucleu de jucători care şi-au exprimat intenţia, dar în luna iunie va fi organizat şi un trial pentru a forma lotul şi pentru a se ajunge cel puţin la 15 jucători legitimaţi.

„Sunt discuţii cu diverse persoane, chiar şi cu foşti jucători ai Olimpiei, dar cu puţini pentru că noi nu le putem oferi sumele pe care le cer ei. Sunt jucători care vor să vină şi fără bani, care joacă prin Liga a IV-a, prin Liga Elite. Vrem să avem măcar lotul minim, de 15 persoane, cu care ne vom antrena minim de două ori pe săptămână. Va fi genul de echipă dinainte de 1990, când jucătorul era angajat la o firmă şi după program vor veni la antrenamente şi în weekend la meciuri”, afirmă Sergiu Tăbăcaru

„Noi nu vom putea concura cu echipele primăriilor, nu vom avea bugetele lor. Cât suntem în judeţ nu putem avea jucători care să trăiască doar din ce îi oferi tu.”, afirmă Cosmin Miclăuş.





O sp facem un trial după ce se termină campionatul, cu toţi doritorii care vreau să participe, avem câţiva care se oferă, mulţi juniori, de la 17 ani în plus. Vrem să le oferim tuturor o şansă, dacă antrenorul va vedea cineva în ei, îi vom lua. Avem şi antrenor dar nu putem să îi dăm numele până nu se termină campionatul, pentru că nu e etic şi moral”, mai afirmă Sergiu Tăbăcaru.

Pentru anul în care Olimpia va sărbători 100 de ani de la înfiinţare Voluntarii Olimpişti îşi doresc să sărbătorească o promovare, mai puţin important pentru ei din ce ligă în ce ligă, importantă fiind bucuria de a fi în tribune alături de o echipă care să ducă mai departe spiritul fotbalistic.

Meciul de prezentare a viitoarei echipe a fost deja stabilit, acesta urmând să se desfăşoare împotriva celor de la Poli Timişoara, o altă echipă reconstruită de suporteri, care a înţeles demersul sătmărenilor şi vor face deplasarea la Satu Mare pentru a-i încuraja pe viitorii fotbalişti de la Olimpia să ducă istoria echipei mai departe.