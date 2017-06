Antalya, din nou în topul preferinţelor românilor pentru vacanţă. Trei motive pentru care ne atrage această destinaţie

Ofertele last minute pentru Antalya vor fi aproape inexistente în acest an - foto:zepelintour.ro

Dacă anul trecut, în 2016, se înregistra o scădere de aproximativ 15% pentru Antalya în preferinţele turiştilor, în acest an destinaţia revine în forţă. Având curse charter spre Antalya din principalele oraşe ale ţării care dispun şi de aeroport, Antalya este din nou în acest an destinaţia numărul unu pentru turiştii români, în ciuda problemelor politice şi de securitate care au lovit peninsula la începutul acestui an.

„Principalele motive pentru care românii aleg Antalya sunt: raportul calitate/preţ, nici o altă destinaţie nu poate oferi la un tarif mediu de 600 euro/persoană/sejur 7 nopţi, cu taxe incluse, hotel de 5 stele all inclusive cu plajă privată şi servicii de calitate.

Al doilea motiv este faptul că majoritatea hotelurilor oferă gratuite pentru copii, chiar şi până la 16 ani. Se pot caza uşor şi familiile compuse din 2 adulţi şi 3 copii, care pe alte destinaţii de obicei sunt obligaţi să cumpere 2 camere, deoarece nu pot fi cazaţi toţi în aceeaşi cameră. În Turcia resorturile au gândit hotelurile pentru familiile cu copii. Le oferă aquaparkuri la hotel, mini club, piscine pentru copii şi alte activităţi care să îi ţină ocupaţi pe parcursul zilei”, afirmă MirceaSpătar, managerul agenţiei Paralela 45 Satu Mare.

Tot conform acestuia, turiştii mai au un motiv bine întemeiat să aleagă Antalya ca destinaţie de vacanţă, motiv care a readus turismul din această zonă din nou în top. Este vorba de confortul de a pleca în vacanţă de pe un aeroport apropiat de oraşul lor sau chiar din aeroportul situat în oraş, iar zborul durează în medie doar două ore sau mai puţin, în funcţie de oraşul de plecare.

Aşadar, în acest an ofertele last minute pentru Antalya nu prea vor apărea din cauza gradului ridicat de ocupare pe care îl au deja cursele charter spre această destinaţie. Cei care nu au rezervat din timp un sejur în această locaţie au mici şanse să mai ajungă în Antalya, fiind nevoiţi să se mulţumească cu litoralul românesc sau cel bulgăresc.